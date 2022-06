Où en est l’Olympic de Charleroi ? La question est sur toutes les lèvres, depuis plusieurs semaines. Alors que de nombreux clubs annoncent à tour de bras leurs nouvelles arrivées, les Dogues ont simplement évoqué un renfort, lundi en fin de journée, avec l’arrivée d’Antonin Herpigny, un défenseur central de 20 ans qui arrive du RWDM. Pour le reste, silence radio… "On avance, on devrait avoir d’autres annonces, dans les prochains jours", confirme Mohamed Dahmane, le directeur sportif. "La volonté est d’avoir à terme la licence pour la D1B". "On va sans doute revoir nos ambitions à la baisse, dans un premier temps, afin de pouvoir réussir à atteindre nos objectifs. Mais je rassure tout le monde, on va tout faire pour jouer les premiers rôles. Selon moi, notre prochain projet portera sur 2022 à 2025." (...)