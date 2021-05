Une nouvelle académie dédiée au foot féminin à Monceau Charleroi Jérémy Delforge Karine Van Waetermeulen a décidé de relancer un projet féminin. © Pepe Rossi

Quelques semaines après son départ du Sporting de Charleroi, Karine Van Waetermeulen a déjà trouvé un nouveau projet pour le développement du foot féminin dans la région de Charleroi.



"J'en reviens à la base", lance la jeune femme. "C'est Monceau qui m'a permis de développer la GFA avec Giovanni. Alors, j'ai accepté de les aider. Je me sens plus à l'aise dans un concept de sport pour tous ! On va essayer de reconstruire une académie et on va lancer une équipe de P2 pour la première année."



Pour Monceau, c'est un projet intéressant, dans l'air du temps.



"On a reçu des demandes sur Châtelet et Monceau", explique Fred Vandamme, le responsable du club. "Le sport féminin reste important. On a toujours essayé d'aider. Alors, c'est un chouette projet."