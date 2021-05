Après deux énormes désillusions, Valentin Dujacquier a décidé de se reprendre en main. "Quand Karim Bachar, le sélectionneur de l’équipe nationale a décidé de ne pas me reprendre, cela m’a touché", explique le gaucher. "Mais il a eu raison. Ce fut une belle claque. Dans la foulée, il y a eu l’Italie et ma blessure. J’ai reçu une seconde gifle. Il était grand temps de me réveiller."

L’ancien soulier d’or s’est rendu compte qu’il ne suffisait plus de paraître pour briller. Touché dans son orgueil, il a compris qu’il devait impérativement se relancer. "Il me reste quelques belles années. Sans vouloir être imbu de moi-même, je connais mes qualités. Si je suis bien, je suis capable d’aider toutes les équipes du top."