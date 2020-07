Apres plusieurs occasions franches, Napoleone ponctuait un joli mouvement amorcé par Vanderbecq et Thibaut.



L'ouverture du score était amplement méritée pour les Dogues qui loupaient encore quelques belles occasions.





Au retour des vestiaires, Keita, un attaquant en test, doublait la mise. L'Olympic profitait de ce match pour tester deux attaquants.



Solre, avec sa jeune garde, donnait tout et vendait chèrement sa peau. Mais les Carolos plantaient une nouvelle rose via Malela.



Malgré trois buts, Charleroi galvaudait de nombreuses occasions, dont un poteau. Vanderbecq ponctuait les débats d'un dernier but, à la suite d'un assist de Dahmane. Solre 0 - Olympic 4

Buts : 30e Napoleone (0-1), 47e Keita (0-2), 53e Malela (0-3), 75e Vanderbecq (0-4)

Solre a accepté d'avancer sa reprise afin de recevoir l'Olympic de Charleroi.