Vincent André rejoindra Ransart Charleroi Th. M. On savait que Vincent André ne serait plus le coach du Condrusien la saison prochaine.

Il en avait informé ses joueurs et sa direction la semaine dernière. On connaît désormais l’identité de la future équipe qu’il entraînera.



Quelques jours après l’annonce de son départ du Condrusien en fin de saison, Vincent André a confirmé sa prochaine destination. Il s’occupera de Ransart, en P1 hennuyère. Il revient "chez lui", dans un club où il a été formé et proche de son domicile.