Drôle de surprise ce lundi matin pour le responsable du stage local

Alors qu'il devait lancer le coup d'envoi de son stage, Giovanni Dolore, le responsable de l'école des jeunes de Monceau, a fait une amère découverte ce lundi matin.

Sur le site des Tourterelles, à Couillet, les buts en inox ont été volés. Sur le terrain, on peut distinctement voir que les cages ont été tirées sur plusieurs mètres... "La police s'est chargée du constat d'usage", explique le responsable du club. "Un véhicule lourd est monté sur le terrain. Ce sont sans doute des voleurs d'inox. Ils ont pris les quatre buts opérationnels et un but cassé. Ils ont traversé le terrain. C'est triste."

Les responsables du club regrettent le manque de sécurisation du site. Il est vrai que le terrain est facilement accessible. "Les quatre buts étaient attachés à l'intérieur du parking, avec des chaines et des cadenas. Les visiteurs ont cassé le cadenas de la grille. C'est du matériel du club. On ne demande pas grand-chose. On voudrait de l'aide pour sécuriser le site. Je sais qu'il faut laisser passer les ambulances... Mais on peut trouver une solution. Certains endroits sont fermés avec un filet de but... Dimanche, j'ai tout nettoyé. Ici, j'ai retrouvé des bouteilles et des déchets. Je suis triste quand je vois qu'on a une belle école des jeunes pour les filles."

Giovanni Dolore va adapter son stage... "On a 36 enfants, garçons et filles. On va devoir changer notre programme. C'est triste. Je n'ai pas ça ailleurs... J'espère vraiment que les choses vont bouger !"