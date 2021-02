Tchalou a laissé filer la partie et peut logiquement avoir quelques regrets après cette défaite face aux Carolos. Les filles d’Ugo Blairon menaient deux sets à zéro et c’était 14-14, dans le troisième.

Malheureusement pour elles, elles ont dû s’incliner 2-3. « Je pense que les filles doivent poursuivre leur apprentissage”, explique le coach des joueuses de Thuin. “Il ne faut pas oublier que ce groupe est très jeune. Ce type de rencontre est une bonne expérience. 5 sets contre une équipe qui joue le top, c’est bon pour la suite. Les filles vont pouvoir grandir et être plus fortes pour la suite. Cette saison, elles ne doivent pas craindre la descente et on ne joue pas l’Europe. C’est donc du bonus. Moi je travaille dans la durée et la constance.”

C’est quand Julia Topor a commencé à baisser de régime que Charleroi a pu prendre le dessus. “Avec une excellente Diana Castano qui ne nous a plus rien laissé. Elle était partout pour défendre son équipe.”

Du côté de Charleroi, après une défaite durant la semaine, ce succès fait du bien. Même si ce ne fut pas un match parfait, l’entraîneur veut retenir le positif. “C’était vraiment difficile”, lance Dimitri Piraux, le coach. “Tchalou a réalisé un très bon début de rencontre. Notre adversaire a mis une belle pression et s’est battu sur chaque ballon. Au service, il était bien également. J’étais à deux doigts de m’énerver. Mais j’ai préféré conserver mon calme. J’ai dit aux filles de laisser passer l’orage.”

Les Moncelloises ont trouvé le moyen d’inverser la tendance pour empocher les trois derniers sets de la rencontre et repartir avec deux points. “J’ai vu une belle application et un respect des consignes. Au niveau tactique, c’était bon également. On termine avec des points et un succès, c’est positif. J’ai également quelques éléments que me font plaisir. J’ai enfin pu jouer avec Tea Juric mon opposite. Cela fait du bien. C’est de bon augure pour la suite.”

Les sets : 25-23, 25-18, 15-25, 16-25, 11-15.