Les filles de Dimitri Piraux ont créé la sensation ce samedi soir. Elles se sont imposées face aux championnes de Belgique en titre : AVO Astérix Beveren.

Au terme d’une rencontre haletante, les Carolos ont pu laisser exprimer toute leur joie.

Lors du premier set, on sent tout de suite que nous allons assister à un beau match de volley. Les scores sont serrés, le jeu est disputé et les points sont chers. Il faudra attendre 20-23 pour voir les Flamandes se détacher. Toutefois, les ex-Dauphines remonteront au score sans toutefois passer devant : c’est 23-25 pour Beveren.

On pense alors que les Moncelloises ont pris un coup sur la tête. Il n’en est rien ! Elles mènent 5-0 dans la deuxième manche. Les visiteuses perdent pied. Les Carolos feront la course en tête jusqu’à 21-21. Le public est en émoi. Perdre ce set serait vraiment du gâchis. Les locales se reprennent et concluent le set sur une attaque de la passeuse Flore Evrard et c’est 25-23. La salle exulte!

Le troisième set ressemble fortement au premier. Toutefois, les Moncelloises perdront les pédales dans le money time et laisseront filer les championnes de Belgique vers le gain de la manche : 19-25.

Charleroi mérite pourtant de prendre quelque chose lors de cette rencontre. On le ressent, ce groupe-là avec cette mentalité peut arracher des plumes aux tenantes du titre. Le quatrième set sera la preuve de ces dires. Les scores, et le marquoir final en est témoin, seront à nouveau très serrés mais cette fois ce sont les locales qui prendront le dessus, non sans se faire quelques petites frayeurs : 26-24.

Les Carolos ont décroché un point. Pourquoi ne pas aller en chercher un deuxième ? Les filles de Dimitri Piraux rentrent directement dans cette dernière manche à 15 points. C’est 8-5 sur une deuxième main magnifiquement placée de Flore Evrard. La victoire est toute proche. Les filles le savent. Elles ne doivent pas craquer. C’est finalement Astérix qui baisse les bras et les Moncelloises qui s’imposent sur le score sans appel de 15-09.

Une victoire méritée

Le coach des Carolos était tout sourire à la fin de la rencontre. Il s’est confié sur cette victoire : « Je pens