Volley-ball: Charleroi entre salsa et Tyrol Charleroi Eda © HDEV

Lors de leur conférence de presse annuelle, les dirigeants du club carolo ont dévoilé trois nouveaux transferts venus de l’étranger.



Dimitri Piraux et Jean-Pierre Murari ont présenté hier les nouveaux visages des Dauphines de Charleroi version 2022-2023. Les objectifs sont clairs - et répétés - : finir dans le Top 4. Plus question de laisser les play-off s’envoler à la près d’un set ! Le coach carolo avoue toujours l’avoir en travers de la gorge d’ailleurs. Au-delà de ces regrets, une équipe jeune et pleine d’avenir a été présentée avec les arrivées de Carlota Garcia et de Monika Chrtianska. (...)