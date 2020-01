Les Carolos le savaient, les Ostendaises constituaient un gros morceau à jouer.

Malgré un score de 0-3, les ex-Dauphines n’ont pas démérité. Les résultats du premier et troisième sets le prouvent :23-25 et 21-25. Seul le deuxième set fut plus expéditif : 17-25. La passeuse locale, Flore Evrard, relate le déroulement de la rencontre : « Statistiquement, nous ne pouvons pas dire qu’un secteur de jeu a pris l’eau. Nous avons perdu des points aussi bien au bloc qu’en défense ou encore en réception. Ce fut un tout. Ostende m’a semblé très serein. Pourtant, la pression des playoffs I est sur leurs épaules et non sur les nôtres. A certains moments de la rencontre, nous étions clairement en panique alors que les Ostendaises semblaient en confiance. C’était un peu le monde à l’envers (rires). » Flore continue son analyse de la défaite : « A chaque début de set, nous avons encaissé de nombreux points d’affilées. Ce qui fait que nous avons toujours dû courir après le score. Durant la première manche, nous avons effectué une belle remontée. Nous étions menées 18-11 et nous perdons le set sur le score de 23-25. Si nous avions pu remporter cette manche, le doute se serait peut-être immiscé dans la tête des Ostendaises mais ce ne fut pas le cas… »

Les Moncelloises ne parlent pas de playoffs I. En effet, seules les quatre premières équipes y prendront part. Les filles de Dimitri Piraux seront sans doute reversées dans une des deux autres poules afin de disputer la dernière place européenne.

Une victoire dans la défaite

Charleroi Volley organisait une collecte de couvertures et de vêtements au profit de l’association « BOUGE ». L’opération a connu un franc succès, aussi bien du côté de Charleroi que du côté ostendais. Flore Evrard s’en réjouissait : « Nous avons toutes apporté notre contribution. Je trouve ça génial ce genre d’initiative. C’était hyper sympa qu’Ostende se prenne également au jeu. La moitié des biens récoltés ont été apportés par notre adversaire. Ce fut pour nous un double succès pour cette opération ! »