À la maison, les Moncelloises espéraient accrocher les vice-championnes de Belgique. Malgré un bon premier set, les filles de Dimitri Piraux devaient le laisser filer. Dans le second, elles étaient plus accrocheuses et plus précises : 1-1 ! Mais Charleroi retombait dans ses travers. Limburg en profitait pour reprendre l'avantage. Dommage d'autant que dans le set suivant, les Moncelloises retrouvaient leurs qualités. Solides derrière et appliquées devant, elles l'emportaient 25-18 pour s'offrir un cinquième set. Mais comme face à Oudegem, elles devaient courber l'échine dans la dernière ligne droite. L'Europe semble s'éloigner pour Charleroi.

Charleroi 2 - Limburg 3

Sets : 20-25, 25-21, 18-25, 25-18, 8-15