Clémence Garcia a décidé de rentrer chez elle

En plus de Doroteo Cosic, Charleroi Volley a décidé de laisser partir Clémence Garcia. La numéro 10 a émis le souhait de rentrer chez elle. "On ne retiendra personne", lance Jean-Pierre Murari, le président. "On invite d'autres joueuses à suivre cette direction. Attention, cela ne veut pas dire que l'on ne comptera pas sur elles, la saison prochaine. Mais, pour le moment, il est légitime de vouloir retrouver sa famille."