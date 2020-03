J.De. et H.D.

J.De. et H.D.

J.De. et H.D.

L’ex-passeuse de Tchalou veut passer un cap

Le club de volley frappe fort en enrôlant une des sœurs Moulin : la passeuse Oriane. La jeune femme va donc, pour la première fois, en 20 ans, se séparer de sa sœur jumelle Romane. Cette dernière reste à Tchalou tandis qu’Oriane a décidé de signer à Charleroi. La jeune femme avait déjà reçu des propositions intéressantes l’année passée mais Oriane avait décliné : « Je ne voulais pas partir avant d’avoir terminé le cycle commencé à Tchalou. J’aurais pu partir à Kieldrecht la saison passée mais j’ai commencé avec mon groupe en P4, je voulais donc terminer en Ligue A avec Tchalou, ce qui est désormais chose faite. Bien que j’ai choisi Charleroi pour moi évoluer l’année prochaine, j’ai à nouveau eu des propositions de la part de Kieldrecht, de Gand, d’Anvers, de Terville ( France) et de Mulhouse (France). Mes études ont aussi guidé mon choix. Je vais pouvoir jouer et m’entrainer tout près de chez moi. Je vais rentrer en troisième bac ce qui implique pas mal de stage. Je n’aurais donc pas pu partir à l’étranger ni me permettre de long déplacement en Flandre. »

Pour les sœurs jumelles, la séparation est inédite. Oriane revient sur le sujet : « C’est vrai que nous sommes 24H/24 ensemble. Nous habitons ensemble, nous étudions ensemble et nous jouions au volley ensemble. Malgré le fait que nous allons sportivement être séparées, ma sœur n’a porté aucun jugement sur mon départ de Tchalou. Elle m’a encouragé et m’a conseillé au mieux ! »

Du côté de Tchalou, le coach de la Ligue A, Ugo Blairon, ne désirait pas s’étendre sur le sujet : « Avec tout ce que nous vivons pour le moment à cause de ce virus, nous n’avons pas beaucoup la tête à parler de volley. Toutefois, je suis fier du parcours d’Oriane Moulin. Elle part en de bons termes avec Tchalou et nous respectons son choix ».

A noter que Charleroi Volley se sépare donc de Daniela Kancheva, la deuxième passeuse de la saison 2019-2020.