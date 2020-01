Le vététiste d’Anderlues aborde très motivé sa seconde saison chez les espoirs.

Il avait été une des belles surprises du début de la saison 2019. Clément Horny avait directement fait des débuts remarqués chez les espoirs. Au sein de la formation Merida Wallonia MTB Team, il s’était directement classé neuvième à Marseille et avait, dès sa première année dans cette catégorie, obtenu des sélections pour les manches de la Coupe du monde.

"Mes débuts avaient en effet étonné beaucoup de monde", se rappelle le vététiste d’Anderlues. "J’ai su maintenir ce pic de forme jusqu’au mois de mai. Ensuite, j’ai stagné, tandis que les autres ont progressé. Je vise donc plus de constance en 2020, pour ma seconde saison chez les espoirs."

Qui se fera toujours au sein de la formation wallonne, qui a été présentée le week-end dernier aux Lacs de l’Eau d’Heure et qui a été rebaptisée BH Wallonie MTB Team. "Je veux être plus régulier", poursuit Clément Horny, qui a disputé plusieurs cyclo-cross cet hiver comme préparation, s’imposant notamment à Stambruges. "Cette discipline durant la trêve hivernale m’a fait du bien au niveau du rythme. Physiquement, je me sens un peu plus fort qu’il y a un an. Et je sens aussi que j’ai désormais plus d’expérience. J’espère donc en profiter."

Que vise-t-il cette saison ? "Comme chaque année, le championnat de Belgique est un gros objectif pour moi", répond celui qui avait été champion chez les cadets et deux fois vice-champion chez les juniors. "Il s’agit même de l’objectif de l’année. J’espère également pouvoir participer à nouveau aux manches de la Coupe du monde. Même si cela va être plus compliqué, car il faut désormais 80 points UCI. Soit le double de l’an passé. L’an passé, j’en avais 44. Mais je pense que cela reste jouable d’aller en chercher 80. Je vise donc des beaux résultats sur des épreuves qui rapportent des points."

Comme autres ambitions pour la saison, Clément Horny espère également des sélections pour le championnat d’Europe et celui du monde. Il commencera sa saison à la fin du mois de février, sur une épreuve à Chypre.