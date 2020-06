Une belle récompense pour les poloïstes carolos qui ont fait une saison de feu.

Alors qu'il dominait la saison de D3 nationale et était donc bien parti pour jouer à l'échelon supérieur, l'Hélios s'était vu coupé net dans son élan par la crise du Covid-19. Les poloïstes carolos s'étaient fait à l'idée de devoir jouer une saison de plus dans cette division, comme l'avait décidé dans un premier temps la Fédération belge. Mais ils ont été informés il y a quelques jours qu'ils pouvaient, s'ils le souhaitaient, accéder à la D2 !



Une énorme surprise pour Arnaud Hermans et ses joueurs qui ont pesé le pour et le contre. "Certains étaient plus réticents que d'autres mais je leur ai dit que nous n'avions pas volé cette montée vu la saison exceptionnelle que nous avions réalisée. La D2, beaucoup parmi nous en rêvaient. Ce serait l'aboutissement de notre investissement pour ce sport depuis des années. Et finalement une certaine unanimité s'est prononcée pour la montée."

Arnaud Hermans s'est déjà mis à la recherche de renforts. "Nous devrions avoir une équipe compétitive pour assurer au plus vite notre maintien."

Cette accession provoque une autre décision : le club va créer une deuxième équipe en championnat, en D4, composée de jeunes et débutants. "Tous les garçons sont les bienvenus, la seule condition est de savoir nager !"