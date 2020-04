Les Carolos, en tête avec 2 unités d'avances, étaient bien partis pour être champions en D3 nationale.

La décision d'arrêter définitivement les championnats de water-polo et de ne décerner ni titres de champion ni montants ne fait pas les affaires de l'Hélios qui menait la barque en D3 nationale avec 13 victoires en 15 matchs et deux points d'avance sur le deuxième, Merkem.

" Rien ne dit que nous aurions été champions car il y avait encore trois matchs à jouer dans la phase classique et quatre autres dans les play-offs mais nous étions bien partis", déplore l'entraîneur-joueur Arnaud Hermans qui s'était mis à rêver de la D2. " Nous en étions à la fois si loin et si proches... Je sais pertinemment que l'on aurait eu des difficultés dans la division supérieure mais cela aurait été la récompense d'une saison exceptionnelle."

Il aurait aimé voir la Commission sportive patienter un peu avant de prendre une décision aussi radicale. " Je pense qu'elle a tenu compte des contrats de location des piscines qui se terminent en juin pour la plupart des clubs, des examens scolaires, mais aussi du fait que les équipes n'auraient plus pu s'entraîner pour préparer ces derniers matchs décisifs des divers championnats. Mais je pense aussi qu'il aurait été plus sage d'attendre encore un peu. Peut-être aurions-nous pu au moins terminer la phase classique ? C'est vrai que nous n'aurions pas vraiment pu nous entraîner mais bon, nous ne jouons quand même pas chaque semaine devant des milliers de spectateurs !"

Car pour Arnaud comme pour ses joueurs, le but était de jouer. " Plus que d'être champion, c'est le jeu qui nous anime. Et le plaisir de retrouver nos amis, au sein du club d'abord, mais aussi des autres clubs. Le water-polo est un petit monde dans lequel tout le monde se connaît."

Les Carolos émettent d'ailleurs l'idée de réunir, dès la fin du confinement, les meilleures équipes de leur championnat afin de disputer un mini-tournoi amical.