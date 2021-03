Solre-sur-Sambre prépare la prochaine saison. Le club poursuit son projet jeunes, afin de jouer les premiers rôles en P1 notamment. Pour cela, les Solréziens ont décidé de faire revenir... Wesley Lecocq. L'ancien joueur et T2 a accepté de coiffer une nouvelle casquette.



"Il va s'occuper des U19", explique Johan Lardin. "On va travailler ensemble, afin de poursuivre l'évolution du pôle élite. Avant nous avions, la P1, la P4 et les U21. Désormais, on va ajouter une catégorie, ce qui nous fera un groupe de 65 joueurs."

C'est le retour d'un des gars qui a forgé la belle histoire des Solréziens. "Le but est d'amener un maximum de gamins le plus haut possible", explique l'ancien défenseur. "J'apprécié vraiment ce travail avec les jeunes. Après mon poste de T2 à Solre, j'ai rejoint Maurage, avant d'atterrir à la RAAL où j'ai eu la chance d'accompagner les U15 et U16 semi-provinciaux. J'ai appris énormément de choses. Mais cette saison, j'aimerais passer mon UEFA B, alors j'ai besoin de libérer du temps le lundi. La proposition de Solre était donc parfaite pour poursuivre mon projet et attaquer une nouvelle branche de mon évolution."

Un départ d'un pilier

Wesley Lecocq, c'est tout de même plus de 20 ans chez les Solréziens. "Hormis une saison de junior UEFA au Sporting, j'ai tout fait à Solre-sur-Sambre. Alors, oui, je suis très heureux de retrouver le club qui a surtout un magnifique projet avec les jeunes. La génération dont je vais m'occuper est très belle. C'est celle qui a remporté la Young Cup. J'ai hâte d'attaquer ce défi."

Par contre, le club doit laisser filer l'un de ses piliers. Sylvain Mathé Luvagho ne devrait plus porter le maillot solrézien la saison prochaine. Les deux parties n'ont pas trouvé un accord.

Les Solréziens sont par ailleurs sur plusieurs pistes. Quelques anciens pourraient retrouver le chemin de la maison. A suivre.