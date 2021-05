Au fil du mois d’avril et début mai, l’Olympic a annoncé des départs, mais surtout des prolongations au sein de son noyau. À l’heure actuelle, une seule arrivée est à noter dans les rangs olympiens, il s’agit du prometteur Benis Belesi (Renaix). Mais le recrutement est loin d’être terminé. Il avance plutôt bien. Xavier Robert fait le point sur son groupe et ses perspectives.

Quelle est la vision d’ensemble sur la campagne actuelle du club ?

"Elle est positive. On a conservé les joueurs qu’on voulait. On espérait en convaincre d’autres. Mais ils devaient aussi trouver un équilibre entre sport et vie professionnelle. Je pense notamment à Aymeric Thibaut. J’ai également des regrets, comme le départ de Mathis van Landschoot. Mais il a fait un choix pour ses études. C’est dommage car on comptait sur lui, mais le Covid-19 a mis un frein à certaines choses."

À propos des jeunes qui restent, pouvez-vous nous en parler ?