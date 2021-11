L’Olympic est la seule équipe invaincue dans la série, avec quatre victoires et cinq nuls. Le succès de la semaine passée, forgé face à un concurrent direct, à l’extérieur, a permis aux Carolos de consolider leur place dans le top 5. "C’est une victoire importante", insiste Xavier Robert, l’entraîneur de l’Olympic. "Elle nous tenait à cœur pour le président qui fêtait son anniversaire, mais aussi et surtout pour notre classement, contre un adversaire solide. J’ai aimé la prestation de mes joueurs. Il y a eu du positif et un peu de négatif, mais c’est comme cela qu’on peut avancer. Je voulais surtout marquer un but dans un stade mythique, on a su en inscrire deux."

L’entraîneur a apprécié la solidité défensive de son groupe et la possession de balle. "Ce sont nos forces. Offensivement, on peut encore faire mieux. Il y a un souci au niveau de la dernière passe. Il y a parfois un peu trop de précipitation ou alors parfois trop de patience dans le chef de certains. On va trouver le juste milieu. Mais c’est mon côté perfectionniste." (...)