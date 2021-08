L’Olympic de Charleroi attend sa rencontre de coupe face à Liège avec impatience. Les Carolos vont pouvoir se mesurer à une équipe de Liège qui elle aussi se trouve en Nationale 1. "C’est un bon test contre une équipe de notre division", insiste Xavier Robert, l’entraîneur des Carolos. "Liège est une belle équipe avec la même ossature depuis quelques saisons. C’est du costaud. Oui, il y a Perbet également. Mais il ne faut pas résumer notre adversaire à ce seul attaquant, même s’il marque. Je pense que Liège, c’est un tout."

Les Dogues espèrent passer ce match de coupe pour s’offrir une belle affiche. "On veut toujours aller le plus loin possible. C’est l’intérêt de la coupe. Il faut se transcender pour passer les tours."

Les Carolos devront tout de même composer sans quelques bons éléments. "Belesi, Bah et Saïdane sont blessés. Guedj, Delbergue, Khaida, Vanderbecq et Félix sont incertains. Mais on a des solutions. Certains joueurs se testaient encore une fois ce vendredi soir, avant que je puisse déterminer ma sélection."