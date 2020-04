Depuis quelques jours, l'Olympic connait le nom et le visage de son nouvel entraîneur. Il s’agit de Xavier Robert, l’ex-coach de l’URLC. Par téléphone, confinement oblige, l’homme a accepté d’évoquer son choix, sa passion et sa vie de l’Olympic de Charleroi. Entretien.

Xavier Robert, pourquoi avez-vous accepté ce challenge ?

"Le feeling est très bien passé avec Patrick Rémy. J’ai apprécié son discours et sa vision des choses. Il est humble et ambitieux à la fois. Il veut retrouver certaines valeurs que je partage également. Il veut de l’envie et de la volonté de la part de son groupe, sur un terrain."

L’Olympic, cela vous évoque quoi ?

"J’ai toujours aimé ce stade qui a une histoire. Les supporters sont proches du banc de touche. Cela confère une certaine atmosphère. Ce sont des supporters exigeants et chaleureux. Ils ont le droit d’être exigeants. C’est à nous, le staff et les joueurs, de rencontrer cette envie des fans."

D’après Patrick Rémy, c’est au cours d’un de vos affrontements qu’il a eu l’idée de vous recruter…