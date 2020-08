Après tous les changements vécus ces dernières semaines dans le staff et dans l’équipe et l’enchainemetnt des matches amicaux, on en a profité pour dresser un premier bilan de la reprise de l’Olympic en compagnie de Xavier Robert, qui a accueilli Kieran Felix, lequel était son capitaine à La Louvière Centre. L’entraîneur retient le positif. Il a également pris une grande décision au sein du groupe. Entretien.

Xavier Robert, quel est votre bilan, depuis la reprise ?

"Il est positif. Je suis arrivé en terrain inconnu. Il me fallait le temps de découvrir les infrastructures et le membre de la famille olympienne. Je suis satisfait de cette première partie de saison. Le travail est loin d’être terminé, mais il est sur de bons rails."