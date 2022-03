Après son week-end bye, l’Olympic est de retour aux affaires. Les Carolos qui restent sur une victoire contre Rupel Boom espèrent poursuivre sur leur lancée.

Mais pour cela, ils devront prendre le meilleur sur une équipe de La Louvière qui n’a plus rien à perdre et qui joue crânement sa chance. "Quand tu gagnes 1-4 à Tessenderlo, c’est que tu as des qualités dans ton groupe", lance Xavier Robert, l’entraîneur des Dogues. "J’ai pu assister à la victoire de nos adversaires contre les Francs Borains. C’était un match particulier contre une équipe qui manquait un peu d’âme à mon avis. Cela vient de se confirmer dans la presse. Mais cela reste deux belles victoires avec sept buts marqués par les Louvièrois. C’est une équipe avec de belles individualités. On devra donc être très attentifs au cours de ce match." (...)