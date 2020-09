L'homme apporte toute son expérience du haut niveau aux élèves du TC de Thuin.Avec ses quelques 250 membres, l'école de tennis du TC de Thuin est l'une des plus florissantes de la province. Yannis Demeroutis, ancien coach de Steve Darcis et Germain Gigounon, en est le responsable depuis 16 ans. "rappelle-t-il.

La formation, des jeunes et adultes, est prioritaire au TC de Thuin. "Mais si certains veulent s'orienter plus vers la compétition, nous les y encourageons, sans les pousser !" C'est ainsi que le fils de Yannis et Isabelle, Nicolas, pur produit de l'école thudinienne, a remporté l'année dernière son premier point ATP ! Il est aussi le premier joueur formé au club à avoir accédé à la série A. (...)