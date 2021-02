Comme un éclair dans la nuit, Yassine Delbergue a frappé ! Alors que les Dogues reculaient face à Zulte en 16es de finale de la Coupe de Belgique ce mercredi soir, ils s’offraient un corner, à dix minutes du terme. Zulte peinait à dégager le ballon.

À vingt-cinq mètres, l’ancien joueur de La Louvière réalisait la volée parfaite ! Bossut ne pouvait rien faire. Ce but délivrait les Carolos qui ont tant donné durant quatre-vingt minutes.

"C’est mon plus beau but", lance l’intéressé. "Je pourrais le réessayer dix fois, sans jamais le réussir. Mais là, c’était parfait. Quelle joie pour mon équipe. Je suis fier et heureux. Le groupe a travaillé dur, dans des conditions difficiles. Il n’a jamais rien lâché."