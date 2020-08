Samedi lors de la rencontre amicale entre l’Olympic et Mouscron, le nom Yassine Delbergue était à nouveau présent sur une feuille de match. Quatre mois après l’arrêt de la compétition et son départ annoncé de La Louvière Centre, le chemin vers une nouvelle affiliation fut semé d’embûches pour l’attaquant. Et pourtant, le Français aurait pu faire un joli bond dans sa carrière.

Fort de deux saisons dans la peau d’un titulaire à La Louvière Centre, Yassine Delbergue aurait en effet pu grimper d’un échelon et se retrouver en D1B pour l’entame de la prochaine saison. Alors que tout semblait prêt et acté, le coronavirus (avec fermeture des frontières) et la relégation de Virton (qui libérait alors les joueurs) ont alors donné une tout autre tournure à la situation. "Mais je ne leur en veux pas", explique un Yassine Delbergue pas du tout rancunier.