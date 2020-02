Il a signé une deuxième victoire au mental dans le challenge de Hainaut.

Juste après avoir franchi en vainqueur la ligne d’arrivée du Running Day à Marcinelle sur la courte distance (5 km, 18.16), Younes Kouza s’est écroulé à terre, épuisé par l’effort intense qu’il venait d’effectuer.

"J’ai vraiment tout donné pour gagner. Le temps pluvieux, les côtes interminables, les rafales de vent, le terrain boueux et la concurrence avec Nicolas Mortier et les frères d’Aurilio qui me talonnaient : mes jambes et mon mental ont été soumis à rude épreuve ! Je ne m’attendais vraiment pas à souffrir autant. A la mi-course, j’ai failli tomber dans le Bois du Prince. Et puis c’est parti très vite devant : il a fallu d’emblée tenir un rythme élevé."

Le jeune espoir du CRAC a obtenu sa deuxième victoire dans le challenge de Hainaut après celle acquise au jogging Saint-Feuillien au Roeulx.

"Là aussi j’avais gagné a