Le grand jour arrive à pas de loup pour le HC Visé BM. La reprise du championnat est prévue samedi face à Atomix. Pour s’y préparer, les Visétois ont eu droit à quelques semaines d’entraînement, un petit stage et un amical face à Pelt ce week-end, qui s’est soldé sur le score de 30-22 en faveur des Mosans. L’occasion pour quelques joueurs de s’illustrer.

Romain Destexhe, le pivot venu d’Amay il y a peu a pu disputer quelques minutes, tout comme Yuri Hougardy, un jeune ailier appartenant au HC Sprimont. "En 13 ans de handball, j’ai toujours joué là-bas. Visé m’a donné l’occasion de venir m’entraîner durant cette période sans handball et m’a ensuite proposé de jouer des amicaux. Un vrai bonheur de retrouver la sensation des matchs." Bien entendu, n’étant pas affilié chez les Visétois, il ne pourra pas disputer le mini-championnat.

En quelques minutes à peine sur le terrain samedi en fin d’après-midi, l’ailier sprimontois a fait forte impression. Le bilan ? Trois buts en 15 minutes, sur quatre tentatives. "Tout s’est bien passé pour moi. Je dois bien avouer que j’ai eu un peu de chances avec quelques rebonds", dit-il.

Les discussions sont en cours pour l’attirer à Visé la saison prochaine puisqu’il entre parfaitement dans la philosophie du club qui mise de plus en plus sur les jeunes prometteurs et qu’il est fort probable qu’Adrien Cusumano stoppe l’aventure sportive.

Mais avant d’évoquer le prochain parcours, les Mosans ont d’autres préoccupations et attaquent la semaine des derniers réglages.

Wait and see…