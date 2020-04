L'entraîneur a décidé de poursuivre sa mission au Futsal Team

Aldo Troiani a décidé de prolonger le bail de son entraîneur. Après un titre de champion qu'il rêvait de retrouver depuis longtemps, le président ne pouvait pas opter pour un autre choix. Avec Zico, il a trouvé la rigueur tactique dont son groupe avait besoin. Entretien avec l'entraîneur des champions de Belgique.





Zico, vous avez décidé de prolonger à Charleroi ?

"J'ai eu l'occasion d'avoir une bonne discussion avec le président. Il m'a réaffirmé sa confiance. Je suis content de pouvoir poursuivre le travail entamé au début de cette saison. Je pense que l'on peut encore réaliser de belles choses ensemble."

Comment avez-vous vécu ce titre ?

"C'est spécial. Il y a d'ailleurs quelques réclamations à ce sujet. J'espère que la Fédération ne changera pas d'avis. Dans les chiffres et sur le terrain, on a mérité notre victoire. On a remporté 17 matches sur les 19 ! On dispose de la meilleure attaque et de la défense la plus solide. On a battu le champion en titre à deux reprises. Je suis fier de mon équipe et du travail réalisé !"

Quel est la méthode Zico ?

(...)