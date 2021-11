Chastre qui rencontre Villers est un match particulier pour plusieurs joueurs, passés d’un camp à l’autre, à l’image d’un certain Tanguy Jonckers, mis sur une voie de garage à Chastre après huit saisons passées aux XV Bonniers. "Le 30 août on m’a dit qu’on ne comptait plus sur moi. Bloqué pour me trouver un nouveau club, j’ai joué une saison en Abssa avant de rejoindre Villers avec Axel Remue et Guillaume Marquis." (...)