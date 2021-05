Cinq joueuses prolongent au Standard Fémina Sport régional Matthias Sintzen Le Standard poursuit la construction de son noyau en vue de la saison prochaine. © Moisse

Du changement, il y en aura dans le groupe des filles de la SL16 avant l'entame de la prochaine saison. Plusieurs joueuses ont annoncé leur départ, alors que d'autres ne savent pas encore de quoi leur avenir sera fait. En attendant, le nouveau coach Stéphane Guidi,qui pour rappel remplacera Hamide Lamara, pourra compter sur cinq dames de plus dans son noyau.



Après les prolongations de Davinia Vanmechelen et Aster Janssens il y a quelques semaines, le club a annoncé ce mercredi celles de Maurane Marinucci, Constance Brackman, Zoë Van Eynde, Sanne Schoenmakers et Elien Nelissen. "Félicitations à toutes pour cette fidélité à nos couleurs", indique le Standard sur son site internet.



Un bon mélange de joueuses expérimentées et de jeunes, même si le travail en coulisses est loin d'être terminé. Maurane est chez les Rouge et Blanc depuis 2015 (elle avait déjà connu un premier passage), Sanne depuis 2012, Elien Nelissen depuis 2019 (elle aussi avait connu un premier passage), alors que Constance Brackman et Zoë Van Eynde sont des jeunes joueuses.