Pol Minon, préparateur physique spécialisé dans le football, vous donne quelques conseils.

Si certains ont sérieusement levé le pied depuis l’arrêt généralisé du sport amateur en octobre dernier, d’autres continuent de s’entraîner individuellement pour garder le rythme.

Malgré tout, dans les deux cas, les blessures risquent de pleuvoir lors de la reprise officielle qui surviendra après cet arrêt prolongé qui dure déjà depuis de longs mois. Ce manque de compétition et d’intensité représente un danger pour les muscles et le corps en général. “Au moment de la reprise durant l’été dernier, nous avons rapidement observé une recrudescence des blessures musculaires, acquiesce Pol Minon, kinésithérapeute et préparateur physique collaborant avec la clinique du sport de Namur. “Les problèmes aux tendons, à l’instar des tendinites, seront notamment à surveiller de près. Les tendons n’aiment pas les changements brutaux, lorsque du jour au lendemain, vous passez d’un volume important de sport, avec de l’intensité, à une faible activité. C’est très mauvais, ils ont besoin de régularité. Cependant, c’est difficile de dire aujourd’hui quels types de blessures seront les plus susceptibles de surgir lors de la reprise. Ce qui est certain, c’est que nous devons nous attendre à une prévalence revue à la hausse en ce qui concerne les blessures musculaires.” (...)