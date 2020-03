Suite au report des compétitions jusqu’au 31 mars, de nombreuses questions arrivent du côté de l'ACFF.

C'est officiel depuis ce matin, les compétitions de football sont suspendues jusqu'au 31 mars de la D1 amateurs à la P4. Les clubs se posent maintenant d'autres questions.

Peut-on poursuivre les entraînements ?

Sur ce point, l'Associations des CLubs Francophones de Football (ACFF) explique que chaque club doit prendre la meilleure décision possible en interne. "Nous interdisons tous les matches, officiels et amicaux, mais nous ne pouvons pas décider à la place des clubs ce qu’ils doivent faire ou ne pas faire au niveau des entraînements et des réunions en interne. Nous espérons que la sagesse des adultes (dirigeants et formateurs) prévaudra et qu’ils prendront toutes les décisions adéquates pour protéger au mieux la santé de leurs joueurs", détaille l'ACFF sur son site.

Se dirige-t-on vers un arrêt définitif ?

Sur ce point, l'ACFF déclare qu'il est encore trop tôt pour répondre à cette question. En d'autres termes, les championnats devraient reprendre le 1er avril. Tout dépend de la propagation du virus. " Il est clair que si cela devait arriver, les différentes parties (RBFA, VV, ACFF et PROLEAGUE) devraient alors prendre des décisions pour déterminer ce qu’il y a lieu de faire pour désigner les champions, les montants et les relégués."