A partir de cette année, il n’y a plus d’indemnités de formation à payer en cas de désaffiliation et de réinscription dans une autre école de jeunes.

La période des désaffiliations aux clubs de football s’ouvrira le mercredi 1er avril et se clôturera le 30 avril. Cela concerne des milliers de jeunes footballeurs à travers tout le pays.

Bien que le foot soit à l’arrêt complet suite à la crise du coronavirus, il n’est pas question à l’heure actuelle de postposer cette période, comme nous l’a confirmé ce mardi l’ACFF. "Nous n’avons pas eu de consignes de l’Union belge à ce sujet. Vu que cela concerne la compétition de la prochaine saison, il n’y a pas de raison à l’heure actuelle de modifier cette période de désaffiliation."

Cette désaffiliation, à faire avant le 30 avril donc, peut s'effectuer par voie digitale et non plus uniquement par recommandé comme par le passé. Pour ce faire, il suffit d’avoir sa carte d’identité (ou kids-ID), un lecteur de carte et le numéro de GSM du joueur ou du parent.

Après cette période de désaffiliation, les éventuels mouvements entre les clubs doivent être faits selon les modalités d'un transfert.

Pour la première année, il est à souligner qu’il n’y a plus d’indemnités de formation à payer en cas de désaffiliation et de réinscription dans un autre club. Sauf s’il s’agit de rejoindre une équipe première. Dans ce cas, le club concerné devra indemniser le club dans lequel le joueur a joué à partir du moment où ce dernier est inscrit sur une feuille de match.