• Les 12 équipes du groupe sont réparties en 4 poules de 3 équipes.

• Les 2 meilleures équipes de chaque poule se qualifient pour les 1/4 de finales du groupe

• Les gagnants des 1/4 de finales se qualifient pour les 1/2 finales du groupe

• Les gagnants des 1/2 finales ainsi que le gagnant de la petite finale se qualifient pour le tour suivant

• La finale du groupe est jouée pour que les gagnants puissent obtenir les points FIBA 3X3



Groupe A :

Royal Gallia BC Beez, JS Soignies, RU Bellaire, Collège Saint-Louis Basket, BBC Tournai, RBC Wezembeek-Oppem, BC Mons Capitale, NEW BC Boussu 2013, Royal IV Brussels, Spirou Next Gen’, Buffalo Grâce-Hollogne, RBC Ciney.



Groupe B :

Casino SPA BC, AS Haren, DPK Charleroi, RCS Natoye, Excelsior Brussels, RBC Montagnard, RSW Liège Basket, BC Fernelmont, BBC Brainois, BC Ransart Charleroi, Royal Nivelles Basket, CS Faulx-Les-Tombes.



Groupe C :

BC Loyers, RE Pont-de-Loup, Fresh Air Jette, NEW BC Alsavin Belgrade, RBC Visé, REBC Templeuve, Andenne Basket, RBC Marcinelle, BC Genappe Lothier, Belfius Mons-Hainaut, Belfius BCCA Neufchâteau , JS Cuesmes.



Groupe D :

BC Sprimont, Liège Atlas Athénée Jupille, Olympic MSM, BCJS Estaimpuis, BC Athus, RBC Ans, RPC Anderlecht, RBC Pepinster, BE Courcelles, Charleroi Expérience Performance, La Cordiale Irish Saint-Josse, BC Erpent.



En pratique

La Coupe AWBB 3X3 a lieu lieu ce dimanche 29 août de 09H à 19H au Spirou Basket Next Gen’ (Rue du Sentier de l’Epée, 35 – 6040 Jumet). L’entrée est gratuite.

Le 1er tour Dames et le second tour Messieurs seront organisés le 06/02/2022.

Les 48 équipes Messieurs inscrites ont été divisées en 4 groupes de 12 équipes selon leur classement FIBA. Les 3 meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour le tour suivant.