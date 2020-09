Marloie – Raal 1-3

Opposée à un 5-4-1 bien disposé tactiquement, La Louvière chargea son capitaine de faire sauter le verrou. Louagé pensait d'ailleurs avoir fait le plus dur en ouvrant la marque à la 10’ sur une frappe chirurgicale aux 30 mètres (1-0). D’autant plus lorsque les Louviérois doublèrent la mise à la sortie des vestiaires. Une minute après la pause, Sbaa tergiversa dans son rectangle et perdit le cuir au profit de Azevedo. Dépassé, le défenseur central commit l’irréparable. Franco se chargea avec brio de la conversion du penalty en prenant Lejeune à contrepied.

Ce but eut un effet d’électrochoc pour les Marlovanais qui réduisirent l’écart via une tête gagnante de Simon avant l’heure de jeu (1-2). Roland, par deux fois, pressa victorieusement Lazitch pour ensuite filer seul au but. Mais à deux reprises, Libertiaux sortit le grand jeu pour éviter l’égalisation. Toutes voiles dehors dans le dernier quart d’heure, Marloie encaissa un but dans les ultimes instants par un Willem qui partit en contre-attaque, seul, pour crucifier Lejeune (1-3).

Une qualification dans la douleur pour la Raal qui conserve néanmoins son brevet d’invincibilité et assure l'essentiel. De son côté, Marloie n'aura en rien à rougir de sa prestation face à un adversaire d'un calibre largement supérieur. (F. Ma.)

Marloie : Lejeune, Sbaa (75e Raskin), P-A.Collard (77e A.Collard), Mustafaj (82e Delvaux), Gerard, Simon, Paquay, Jardez, Micha, Roland, Dion.

Raal : Libertiaux, Kamneng, Vanhecke, Willem, Azevedo, Franco (65e Henri), Lazitch, Louagé, Françotte, Lufira Luebo, Galvez Lopez (45e Bruylandts).

Arbitre: M. Krack.

Avertissements : Sbaa, Micha, Louagé, Henri, Dion, A.Collard.

Les buts : 10e Louagé (0-1), 46e Franco (0-2, sur pen), 56e Simon (1-2), 90e+3 Willem (1-3).



Olympic Charleroi - Sprimont 6-3

Lors d’une première période très agréable, les Sprimontois ont mené à deux reprises, d’abord sur un penalty de Laloux, ensuite via une superbe tête croisée dans la lucarne de Sahuke. Mais, à chaque fois, les Dogues recollaient rapidement au score grâce à deux coups de tête de Khaida, suite à des centres de Salibur. Juste avant la pause, Bury et Laloux voyaient leur tir dévié de justesse en corner. A l’heure de jeu, Delbergue distillait un caviar à Salibur qui ne se faisait pas prier pour placer les siens aux commandes. Les Liégeois marquaient le coup, d’autant plus que Delbergue faisait le break quelques minutes plus tard d’un joli envoi. En fin de match, cela partait dans tous les sens, Dahmane et Khaida assuraient la qualification pour le prochain tour, Sahuke allégeant quelque peu le score. (C. D.)

Olympic : Moriconi ; Thibaut, Castellana, Félix ; Vanderbecq (57e Guedj), Ghesquière (69e Perreira), Khaida, Salibur ; Gadi (76e Cottet), Dahmane, Delbergue.

Sprimont : Murcia Rodriguez ; Lambrechts, Laloux, Bernard (69e Lakaye), Choukri ; Sahuke, Gorry, Cavillot, Bury, Pezzin (78e Lawarrée) ; Diallo (89e Vuza).

Arbitre: M. Liégeois.

Avertissements : Laloux, Gadi.

Les buts : 17e Laloux sur pen. (0-1), 24e Khaida (1-1), 28e Sahuke (1-2), 30e Khaida (2-2), 61e Salibur (3-2), 72e Delbergue (4-2), 86e Dahmane (5-2), 88e Sahuke (5-3), 90e +1 Khaida (6-3).



U. Namur - RSD Jette 1-2

Un ballon mal boxé par Tonnet a permis à Ivan Cerqueira Ruiz d'ouvrir le score après dix minutes seulement. Les Merles ont eu la possibilité d'égaliser dans les minutes suivantes mais Bombele, Rosmolen et Becker, qui se sont pourtant bien trouvés dans le rectangle n'ont pu conclure. L'Union Namur a ensuite maîtrisé le ballon mais a manqué d'inspiration pour arriver dans le rectangle adverse. Juste avant la pause, Jette aurait pu doubler la mise via une reprise de Segbia, à côté et sur une volée d'Ivan Cerqueira Ruiz repoussée par Tonnet. L’Union Namur a encore eu des possibilités : une frappe au dessus de Rosmolen (50e), une frappe détournée de Detienne (67e) et un coup-franc rentrant d’Eloy à coté (68e). (S. M.)

Mais c’est Jette qui a fini par doubler la mise par Ivan Cerqueira Ruiz. Un second but synonyme de qualification pour le prochain tour de la Croky Cup malgré la réduction du score de Lwangi sur penalty. (S.M.)

Namur : Tonnet ; Eloy, Ndiaye (75e Baudot), Vander Cammen, Toussaint ; Samouti, Dheur, Becker, Rosmolen (63e Detienne), Lwangi, Bombele.

RSD Jette : Clepkens ; Camara, De Marree, Verrue, Mitrofan ; T. Ruiz-Cerqueira, Kaba Brahime (85e SyllabSekou), Nzayadiambu, Canda Lubunda, Segbia (78e Raddas); I. Ruiz-Cerqueira (78e Altinok).

Arbitre : M. Chaspierre.

Avertissements : Lwangi, Vander Cammen, Dheur, Camara.

Les buts : 10e I. Cerqueira Ruiz (0-1), 70e I. Cerqueira Ruiz (0-2), 88e Lwangi (1-2 sur pen).



PAC Buzet - Hoogstraten 2-3

Le PAC est passé par toutes les émotions mais n'a finalement pas réussi à tirer son épingle du jeu. Pourtant, les hommes de Gérard avaient l'énergie de la victoire en eux au moment de combler, en deux minutes, leur retard de deux buts. Kuijlaars signait toutefois leur bon de sortie de la coupe à 15minutes du terme. (H. Me.)

Hoogstraten : Nolle, Van Dooren, Naqqadi, Fall, Van Zantvoort (87e Vermeeren) , Kuijlaars (88e Meeusen) , Van Dyck, Havermans, Verheyen, Meeuwis, Tilburgs.

Arbitre : M. Delaye.

Avertissements : Nitelet, Verheyen, Nolle, Meeusen, Tilburgs, Naqqadi.

Les buts : 33e Naqqadi (0-1), 52e Kuijlaars (0-2), 65e Bilstein (1-2), 67e Cuypers sur pen. (2-2), 76e Kuijlaars (2-3).

Heist - Onhaye 3-0

Sans B.Delplank et Davrichov, blessés, les Walhérois n'avaient rien à perdre en déplacement à Heist, pensionnaire de la N1. Ils n'ont cependant pas pu créer l'exploit. Menés au score juste avant la pause, ils n'ont pas été en mesure de revenir dans le match en seconde période et ont perdu tout espoir de qualification dans les dix dernières minutes de jeu. (S. M.)

Heist : Van Aerschot ; Wijns, Webers, Nys, Absisan, Juten, Ferreira Carasco, Benhamou, Walen de Keyser, Englebert, Lemti (85e Gendebien).

Onhaye : De Vriendt ; Grandville, Gall, Afflisio (73e Guiot), Hendrick, T.Delplank (55e Lambert), Kembi (68e Bouterbiat), Gilain, Leclef, Bastin, Lorenzon.

Arbitre: M. Schepers.

Avertissements : Afflisio, Gall, Granville.

Les buts : 45e Wijns (1-0), 83e Juten (2-0 sur pen), 88e Ferreira Carasco (3-0).

Rochefort - Westhoek 4-1

Face à la D2 flamande de Westhoek, les Rochefortois qui étaient privés de Rentmeister, Bernard et Ouedraogo ont fait forte impression. Le score était de 2-0 à la pause grâce à des buts de Monmart et Leleu, sur corner. Les Marcassins ont continué sur leur lancée en seconde période et ont tué la rencontre peu après l'heure de jeu.

Au prochain tour, l'Union rochefortoise se déplacera chez le vainqueur de Couvin-Ma. Fraire – Bilzerse. (S. M.)

Rochefort : Martinez ; Leleu, Remy, Di Lallo (80e Marrazza), Bertrand, Lepicier, Monmart, M.Lambert, Sarr (88e Lambert), Wauthy, Thomas (84e Sbaa).

Westhoek : Paepe ; De Deygere, Kirilov (65e Tanghe), Verhelst (55e Nyoni), Mahieu (70e Deconinck), Himpe, Diakho, Cremers, Dewilde, Reece, Verkindere.

Arbitre : M. Boulanger.

Avertissements : Thomas, Bertrand, Di Lallo, Kirilov, Verkindere.

Les buts : 8e Monmart (1-0), 15e Leleu (2-0), 53e Sarr (3-0), 65e Wauthy (4-0), 84e Cremers (4-1).

Les autres résultats et programme (Di. 16h00)

194. RFC Liège – Stade Waremmien

195. Londerzeel – FC Gullegem

196. Marloie – Raal : 1-3

197. Francs Borains – Dikkelvenne

198. Gosselies- Vorselaar

199. Izegem-Ingelmunster – Zwevezele

200. Ganshoren – Audenaerde

201. Raeren-E.- Zelzate (Di. 14h30)

202. Houtvenne – Knokke

203. Mons – AC Hombourg

204. Jong Ledde- Schoonbeek B (Di. 15h00)

205. JS Taminoise – Herent

206. RC Malines – La Louvière C. : 0-4

207. Oppagne-W. – SK Lochristi

208. Achel – Manage

209. Durbuy – Verlaine : 0-0 (3-2)

210. Warnant – Meux

211. Harelbeke – Wijgmaal : 0-1

212. Lyra-Lierse – Berchem Sp. (Ma. 19h30)

213. Houtvenne – Heur-Tongeren

214. E. Alost – Winkel

215. St.-D. Geel – Rupel Boom

216. City Pirates–HoW Merchtem : 3-0

217. URSL Visé – Munkzwalm

218. CS Brainois – Zwarte Leeuw

219. Bambrugge – Vl. Ardennen

220. Lierse – Hoboken

221. RC Hades – Herk-De-Stad : 3-1

222. Patro Eisden – Stockay-W.

223. V.-Appelterre – Sparta Petegem

224. Esp. Pelt – Spouwen-Mo. : 5-3

225. U. Namur – RSD Jette : 1-2

226. Diegem-Sp. – Olsa Brakel

227. Rochefort – Westhoek : 4-1

228. Olympic – Sprimont : 6-3

229. SK Renaix – Blankenberge : 1-2

230. Rebecq – Roulers 5-0 (forfait)

231. Bertem – Dender : 0-1

232. GS Bree-Beek– Wielsbeke

233. PAC Buzet – Hoogstraten : 2-3

234. USGTH – Tienen

235. Lauwe – Crossing

236. RC Gand – VW Hamme : 3-1

237. Couvin-Mar. – Bilzerse W.

238. Tessenderlo – SCT Menin : 3-0

239. Dessel – Symphorinois

240. Heist – Onhaye : 3-0