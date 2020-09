RFC Liège – Waremme 3-1

Installant une présence dans le camp des Hesbignons, les Rouge&Bleu se montraient à leur avantage, sans pour autant parvenir à trouver la bonne dernière passe. Quand Mouchamps concrétisait un centre de D’Ostilio au petit rectangle, on pensait le plus dur acquis pour le RFC Liège. Mais c’était sans compter sur un manque de vitesse d’exécution dans son chef et sur le réalisme des Wawas. Ainsi, sur sa seule occasion, Waremme profitait d’un duel aérien gagné par Dessart et d’une finition de Saint-Mard pour égaliser.



Ensuite, si les troupes de Drazen Brncic maîtrisaient globalement, le manque de changement de rythme permettait aux visiteurs de ne pas concéder de grosses occasions. Néanmoins, à onze minutes du terme, le travail préparatoire de Suarez permettait à D’Ostilio, au premier poteau, de rendre l’avance aux Sang&Marine.



Dans les arrêts de jeu, une frappe lointaine de Renquin clôturait le match. Mais Drazen Brncic a encore du pain sur la planche… (E. T.)

La fiche du match



Liège : Debaty; Kerstenne (65e Gerstmans), Van Den Ackervecken, Bustin; Mouchamps, Rôdes, Köse, Bruggeman (60e Renquin), D’Ostilio; Lallemand, Martin Suarez.

Waremme : Solheid; Lapierre, Lacroix, Saint-Mard (74e Havelange), Merchie; La Rocca, Raskin (32e Lagrib), Gonzatti (82e Kurbali), Deflandre, Fondaire; Dessart.

Arbitre : M. Boeur

Avertissements : Bustin; Lacroix

Les buts : 20e Mouchamps (1-0), 29e Saint-Mard (1-1), 79e D’Ostilio (2-1), 90e+2 Renquin (3-1)





Francs Borains - Dikkelvene 2-0

Les troupes de Dante Brogno ont assuré avant de souffrir dans la dernière demi-heure.

Dans un début de match fermé par les visiteurs, le RFB tentait pour la première fois sa chance via Durieux. A la demi-heure, Zorbo trouvait un trou pour tenter sa chance de l’extérieur de la surface et ouvrir le score. Dans la foulée, Dutard doublait la mise sur penalty. On pensait alors les Verts sur du velours mais une erreur de Chaabi couplée à une faute de Vandermeulen dans la surface offrait un penalty aux visiteurs. Valentin Baume, monté au jeu, arrêtait la frappe de Neve.

En seconde période, les Francs Borains se retrouvaient à neuf au deuxième jaune de Clément Deschryver. Dante Brogno réorganisait ses troupes et passait en 4-4-0. Dans la dernière demi-heure, Dikkelvenne poussait sans jamais réussir à trouver la faille. En fin de match, De Graeve était aussi exclu côté visiteur.

Les Verts se sont fait peur. Ils accueilleront Zelzate au prochain tour, pensionnaire de D2 flamande. (A. Del.)

La fiche du match



Francs Borains : Vandermeulen ; Chaabi, Delacourt, Gomis ; Deschryver, Lavenant (80e Botoko), Lai, Durieux, Lamort ; Dutard (40e Baume), Zorbo (68e Stevens)

Dikkelvenne : Steelant ; Pouillon, Desmet, Vervaek, Verheuge K., D’Hoore (46e Pollet) ; Verheuge M., De Graeve, Neve (67e Willemyns) ; Cardon, Panneel (78e Demets)

Arbitre : M. Louai.

Avertissements : Durieux, De Graeve, Deschryver, Pouillon, Stevens, Lamort

Exclusions : 39e Vandermeulen, 65e Deschryver (2j.), 75e De Graeve (2j.)

Les buts : 31e Zorbo (1-0), 33e Dutard sur pen. (2-0).





Mons-Hombourg 1-1 (tab 4-3)

Solidaires et opiniâtres en diable, les Verviétois, 90 minutes durant et même plus, auront tenu tête aux Dragons qui, avant la pause, avaient déjà éprouvé toutes les peines du monde pour se frayer le chemin d’un but très bien défendu par Xavier Stassen. Si Alessandro Cordaro s’était échiné à tirer les ficelles montoises, Tom Duthoo avait dès la 10e offert un ballon de but à Beckers. Ce n’était que partie remise, les mêmes acteurs parvenant ensuite à conjuguer leurs efforts avec succès, en vue du repos (0-1).

Une course contre la montre s’engageait alors pour les locaux, récompensés de leur pressing, à la faveur d’un coup de coin (1-1). Adoptant enfin le bon tempo, Mons accumulait les coups de coin, face à un adversaire à la recherche de son second souffle mais pouvant compter sur le brio de leur gardien. La hiérarchie sera toutefois respectée aux tirs au but. (M. M.)

La fiche du match



Mons : Petron ; Verstraeten, Bachy, Galofaro, Colquhoun (46e Petteno); A. Cordaro, Drouven, Girard, G. Cordaro ; Ait Oudhia (76e Fosso Gangnang), Lufimbu.

Hombourg : Stassen ; Degueldre, Dorthu, Schnackers, Bayard ; Monie, Hick (85e Potoms), Beckers (70e Martin); Meunier, Duthoo, Bauwens (63e Schwontzen).

Arbitre : M. Letellier.

Avertissements : Drouven, Dorthu, Verstraeten.

Les buts : 37e Beckers (0-1), 57e Ait Oudhia (1-1).





Patro Maasmechelen - Stockay 3-0

Si Stockay nourrissait l'ambition de créer l'exploit dans le Limbourg, le Patro assumait rapidement son rôle de favori. Un doublé de Cheprassov plaçait carrément l'équipe de Stijn Stijnen sur le velours au moment d'atteindre le repos. Loin de se désunir, Stockay proposait une réplique honorable à un adversaire qui manoeuvrait davantage dans la gestion, à l'affût des espaces. La volonté d'aller de l'avant des Stockalis ne trouvait malheureusement pas d'écho en zone de conclusion. Aucun tir cadré en nonante minutes, et donc une qualification du Patro incontestable. (Y. H.)

La fiche du match



Patro: Belin; Vrijsen, Renson, Terwingen, Dijkhuizen; Reuten, Gueroui, Azevedo (65e Ouamri), Bounou (72e Lenaerts); Brouwers, Cheprassov (76e Mombongo).

Stockay: Fillieux; Lahaque, Demaerschalk, Dejoie, Jurdan (68e Piette); Dehon, Castela, Bourard; Delmotte, Lempereur (62e Boumediane), Tremblez (56e Colson).

Arbitre: M. Krieken.

Avertissements: Dejoie, Reuten.

Les buts: 10e et 45e Cheprassov (2-0), 83e Lenaerts (3-0).





Braine - Zwarte Leeuw 2-0

© Sterpigny



Face à une formation évoluant en D3 à la VFV, Braine se voyait proposé un bon test à la veille de la reprise du championnat de D3 ACFF. Un test parfaitement franchi par les joueurs de Thierry Blindenbergh qui ont dominé de la tête et des épaules leur adversaire du jour, proposant un jeu offensif et chatoyant. Une domination récompensée peu avant la demi-heure lorsque Maeyens convertissait le penalty obtenu par Chalal (faute de main dans la surface).

La physionomie était la même en seconde période et le superbe solo de Chalal dans le rectangle adverse permettait à Braine d’assurer rapidement la qualification face à un adversaire qui ne parvenait pas à déstabiliser la bonne organisation brainoise. (S. St.)

La fiche du match



Braine: Vits, Kano, Teirlinckx, Jonckheere, Verpoten (46e Schallon), Maeyens, Coquelle, Roman (73e Benazzi), Chalal (78e Ladrière), Weynants, Roulez.

Zwarte Leeuw: Rombouts, Lenaerts, Van De Vel, Deckers, Heylen (80e De Waele), Voca (71e Jochems), Swaans (55e Van Parys), Neels, Verboven, Lambrechts, Noeyens.

Arbitre: M. Denuit.

Avertissements: Van De Vel, Lambrechts, Heylen, Schallon, Benazzi, Coquelle, Van Parys.

Les buts: 26e Maeyens sur pen. (1-0), 56e Chalal (2-0).





J.S. Taminoise – K.F.C. Herent 2-1

Tamines prenait d'emblée le match en main sans pour autant être dangereux. Mwemwe ouvrait le score sur un penalty discutable pour une faute de main. Herent recollait rapidement au score via Taveirne. Toujours en manquant de rythme, Tamines reprenait l'avantage grâce à François. Les Brabançons auront inquiété les Namurois jusqu'à la fin, ces derniers ne parvenaient pas à conserver le ballon. Bulfon ne transformait pas son pénalty en fin de match et empêchait ainsi aux siens de souffler. (A. A.)





La fiche du match



Tamines : Bourdon, Mouton, Gatta, Boukamir, François (83e Morici), Mariano, Charlier, Leemans, Salles, Mwemwe, Salime (59e Bulfon).

Herent : Steenwegen; Baeyens, Houben, Debeer, Taveirne (76e Stroobants), Antonneau (63e Bouchmal) Fannes, Stroobants (57e Neukermans), Larivière, Cabeke, Everaerts.

Arbitre : M. Afifi

Avertissements : Mouton, Cabeke, Boukamir, Charlier

Les buts : 26e Mwemwe (1-0), 29e Taveirne (1-1), 56e François (2-1).





Oppagne – Lochristi 1-3

Fin de l’aventure en coupe de Belgique pour la formation d’Oppagne. Les Coalisés sont tombés sur un os avec cette formation anversoise de Lochristi, qui menait déjà par deux buts d’écart à la demi-heure avec Melens à la réalisation (0-2).



Oppagne tentait une timide réaction mais se heurtait à la défense locale. Logiquement, les visiteurs allait se mettrait définitivement à l'abri à l’heure de jeu par De Waele qui tuait tout suspense. (0-3). Jadot sauvera l’honneur en fin de rencontre mais on n'a pas retrouvé la formation qui avait été s'imposer à Bocholter au tour précédent (1-3).



La fiche du match

Oppagne : Reichert, Dianda, Polis, N.Jadot, Raskin, J.Paquet (25e Nijskens), R.Bonjean, Fiacre (46e M.Bonjean), Etienne, J.Jadot, Pirson (46e Guillaume).

Lochristi : Van der Eedt, Schouppe, Deppé (70e Van Eeechout), De Schryver, Zwart (67e Badi), Vandekerckhove, Van der Eedt, Speltdooren, De Waele (83e Baert), Vispoel, Melens.

Arbitre : M. Soors

Avertissement : Polis.

Les buts : 14e Melens (0-1), 33e Melens (0-2), 60e De Waele (0-3), 85e N.Jadot (1-3).





Gosselies - Vorselaar 1-3



La fiche du match



En matinée, Gosselies a appris que trois de ses joueurs étaient positifs au Covid-19. Du coup, toute l'équipe première a été placée en quatorzaine. Pour son match de coupe, le club a décidé d'aligner les espoirs. Les gamins ont fait mieux que se défendre. Après une minute de jeu, Ngwoke trompait la vigilance adverse. Ce but donnait des ailes aux Gosseliens. Ils offraient une belle réplique à l'adversaire.Vorselaar poussait tant et plus pour revenir dans le coup. Mais la jeune garde visitée tenait le coup. Elle craquait néanmoins à vingt minutes du terme. Dommage pour une équipe d'espoirs qui a livré une belle rencontre. (J.De.)Marchand, Durieux, Hamaide, Debaille, Rolly, Doucy, Verschoren, Vandercam (83e Mayence), Ngwoke, Mahel (61e Flore), Campanella (63e Farrarese)

Vorselaar : Adriaensen, Canters, Lambrechts, Olieslagers (76e Lenaerts), De Swert, Auwers, Konneh (46e Van Endert), Aladj, Princen, Brouwers, Alaerts.

Arbitre : M. Allard

Avertissements : Princen, Hamaide.

Les buts : 1re Ngwoke (1-0), 70e et 82e Princen (1-1; 1-2), 88e De Backer (1-3).





Lauw - Crossing 1-3

Mené au score dès la première minute de jeu, le Crossing Schaerbeek n’a pas paniqué et est rapidement revenu au score grâce à un but de Mbenti. Mieux, les Schaerbeekois prenaient les commandes juste avant la pause. Un avantage au marquoir mais aussi psychologique qui allait s’avérer déterminant. D’autant que Mbenti convertissait un penalty à l’heure de jeu, assurant la qualification de ses couleurs pour le prochain tour. (S. St.)

La fiche du match



Lauw: Mervilde, Sahnoune, Vanhove, Dutry, De Winter, Brien, Techel, Declercq, Ouali, Vatcheichvili, Coppens.

Crossing: Van Den Eynde, Bandama, Verdeyen, Op’t Eynde, Depret, Mbenti (80e Van der Jeugt), Hammas (88e Diallo), Diakhite, Lukebakio, Laloux (70e Muray Belesi), Kamagate.

Arbitre: M. Dewulf.

Avertissement: Bandama.

Les buts: 1re (1-0), 12e Mbenti (1-1), 40e Hammas (1-2), 60e Mbenti sur pen. (1-3).







Warnant - Meux 1-1 (4-2)

Auteurs d'une bonne première période, Meux a logiquement pris les commandes grâce à un but de Kinif. Les hommes de Marco Casto n'ont cependant pas pu tenir ce résultat face à des Liégeois qui ont affiché un autre visage en seconde période et qui ont pu égaliser via Seck. Il a fallu la séances des tirs au but pour départager les deux équipes. Si Otte et Kinif ont inscrit leur penalty, Smal et Jeanmart se sont heurtés au portier adverse. Une séance marquée par un arrêt de Paulus annulé, l'arbitre ayant fait retirer Admi car il estimait que le portier des Verts était trop avancé. (S. M.)

Résumés à venir

Couvin - Bilzerse

USGTH - Tirlemont

Dessel - Symphorinois

Achel - Manage

Ganshoren - Audenaerde





Tous les résultats du 3e tour

194. RFC Liège – Stade Waremmien 3-1

195. Londerzeel – FC Gullegem

196. Marloie – Raal 1-3

197. Francs Borains – Dikkelvenne 2-0

198. Gosselies- Vorselaar 1-3

199. Izegem-Ingelmunster – Zwevezele

200. Ganshoren – Audenaerde 4-0

201. Raeren-E.- Zelzate

202. Tilleur – Knokke 0-6

203. Mons – AC Hombourg 1-1 (4-3)

204. Jong Ledde- Schoonbeek B. 2-0

205. JS Taminoise – Herent 2-1

206. RC Malines – La Louvière C . 0-4

207. Oppagne-W. – SK Lochristi 1-3

208. Achel – Manage

209. Durbuy – Verlaine 0-0 (5-4)

210. Warnant – Meux 1-1 (4-2)

211. Harelbeke – Wijgmaal 0-1

212. Lyra-Lierse – Berchem Sp .

213. Houtvenne – Heur-Tongeren

214. E. Alost – Winkel 3-1

215. St.-D. Geel – Rupel Boom

216. City Pirates – HoW Merchtem 3-0

217. URSL Visé – Munkzwalm 5-0

218. CS Brainois – Zwarte Leeuw 2-0

219. Bambrugge – Vl. Ardennen

220. Lierse – Hoboken Ma. 19h30

221. RC Hades – Herk-De-Stad 3-1

222. Patro Eisden – Stockay-W. 3-0

223. V.-Appelterre – Sparta Petegem

224. Esp. Pelt – Spouwen-Mo. 5-3

225. U. Namur – RSD Jette 1-2

226. Diegem-Sp. – Olsa Brakel

227. Rochefort – Westhoek 4-1

228. Olympic – Sprimont 6-3

229. SK Renaix – Blankenberge 1-2

230. Rebecq – Roulers 5-0 (Fft)

231. Bertem – Dender 0-1

232. GS Bree-Beek – Wielsbeke

233. PAC Buzet – Hoogstraten 2-3

234. USGTH – Tienen

235. Lauwe – Crossing 1-3

236. RC Gand – VW Hamme 3-1

237. Couvin-Mar. – Bilzerse W.

238. Tessenderlo – SCT Menin 3-0

239. Dessel – Symphorinois

240. Heist – Onhaye 3-0

241. Sp. Hasselt – Lokeren-Temse 1-1 (1-3)