Visé - La Louvière Centre 2-1

Disputé dans un esprit de coupe, le duel opposant deux équipes de Nationale 1 n'a donné lieu à aucun temps mort, du moins en première période.



Profitant des largesses défensives de son adversaire, Visé se détachait au score au bout d'une demi-heure (2-0). La réaction louviéroise était immédiate et maintenait les Loups dans la partie.



L'URLC imprimait d'ailleurs le rythme des échanges en seconde période, sans véritablement trouver l'écho offensif à ses velléités. Pour preuve: Mputu, dans l'autre rectangle, galvaudait le ballon le plus chaud à dix minutes du terme. Sans conséquence fâcheuse pour Visé. (Y. H.)

La fiche du match



Visé : Thomé ; Bonemme, Schmisser, Schillings; Manfredi, Reciputi, El Harrak, Thuys, Nakhid (78e Brrou); Legear (83e Panepinto), Mputu (85e Cavagnera).

La Louvière-Centre: Camara; Samson, Kimbu, Luhaka, Utshinga (85e Lokando); Angeli, Ito, Nkou (85e Marquis); Zenadji, Aydouni (73e Fortuné), Sbaa.

Arbitre: M. Boeur.

Avertissements: Zenadji, Thomé, Kimbu, Brrou.

Les buts: 19e Reciputi (1-0), 35e Legear (2-0), 37e Aydouni (2-1).





Francs Borains - Zelzate 2-3

Un RFB décimé par les blessures s’incline logiquement face à Zelzate.

En première période, Zelzate démarrait fort et ouvrait la marque dès sa première frappe au but. Pris à froid, les Verts vont vite réagir via Ebosse, à la bonne place sur un coup-franc de Lai. Les Francs Borains continuaient à presser très haut Zelzate et cela payait. Sur un ballon récupéré aux abords du rectangle adverse, Durieux trompait le gardien visiteur. Tout cela en un gros quart d’heure ! Par la suite, les Verts géraient la suite de la première mi-temps, le jeu baissant en intensité.

Gino Pauwels, coach de Zelzate, changeait ses plans et trois hommes à la pause. Résultat immédiat : quelques minutes plus tard, le score passait de 2-1 à 2-3 ! Par la suite, le RFB tentait de pousser mais n’arrivait pas à mettre Trouvé en difficulté. Ce sont même les visiteurs qui loupaient le KO à 15 minutes du coup de sifflet final.

Pour le RFB, le championnat commence la semaine prochaine contre Tirlemont. (A. D.)



La fiche du match

Francs Borains : Baume ; Botoko, Delacourt, Ebosse ; Bouchentouf (55e Stevens), Lai, Durieux, Lavenant, Gomis (55e Tall); Zorbo, Habbas

Zelzate : Trouvé ; Van Wesemael, Vandenhende, Martens, Grootaert (46e Van Cauwenberg) ; Annor, Lanckman (46e Cools-Ceuppens) ; Notteboom (46e Antwi), Van Buyten, Nyarko ; Broeckaert

Arbitre : M. Malhaise

Avertissements : Grootaert, Van Wesemael, Delacourt, Nyarko, Lavenant, Antwi

Les buts : 5e Lanckman (0-1), 11e Ebosse (1-1), 17e Durieux (2-1), 47e Broeckaert (2-2), 51e Van Buyten (2-3)





Warnant - Manage 5-2

Le score reflète mal la physionomie de la première mi-temps. Si Warnant entrait mieux dans la partie, Manage enchaînait avec une vingtaine de minutes d’une vraie domination. Les deux buts, inscrits suite à des corners, permettaient aux deux équipes de logiquement rester dos-à-dos. Mais, en 8 minutes, Warnant allait plier le match. Notamment sous l’impulsion du duo Miézal-Scevenels, décisif.Les Hesbignons vont maintenant attendre impatiemment le tirage au sort… (E. T.)

La fiche du match



Warnant : Pire; Timmermans, Debefve, Mao, Crespin (66e Fransquet); Miézal (73e Seck), Papalino, Fransolet, Admi (70e Casa), Scevenels; Ganiji

Manage : Vanhecke; Mathieu, Hoyois (63e Scohy), Sleeuwaert, Chebaiki (46e Debauque); Seggour, Paquot, Renda, Depril (63e Papassarantis), Dauby; Mba.

Arbitre : M. Krack

Avertissements : Crespin, Renda, Papassarantis

Les buts : 40e Mao (1-0), 45e Hoyois (1-1), 54e Scevenels (2-1), 60e Scevenels (3-1), 62e Miézal (4-1), 81e Scevenels (5-1), 86e Mba sur pen. (5-2).





Croky cup (4e tour): tous les résultats

242. Bambrugge – Tertre-Hautrage

243. Zwevezele – City Pirates 1-3

244. Olympic – Lierse Ma. 19h30

245. Hoogstraten – Dessel 1-3

246. Crossing – Knokke 0-4

247. Blankenberge – RC Gand

248. Londerzeel – Tessenderlo 0-2

249. RSD Jette – RCS Brainois 2-0

250. Heur-Tongeren – Esp. Pelt 2-1

251. Rebecq – Sparta Petegem (Fft) 0-5

252. URSL Visé – La Louvière C. 2-1

253. Heist – SK Lochristi 4-0

254. Mons – Olsa Brakel 0-1

255. Lokeren-Temse – Wielsbeke 3-0

256. Bilzerse – Rochefort

257. Lyra-Lierse – RAAL 0-1

258. Durbuy – RC Hades 0-2

259. Ganshoren – Dender 0-1

260. Rupel Boom – Wijgmaal 4-0

261. Francs Borains – Zelzate 2-3

262. E. Alost – JS Taminoise 1-0

263. Vorselaar – RFC Liège 0-3

264. Jong Ledde – Patro Eisden

265. Warnant – Manage 5-2

Le 5e tour, qui verra les formations de D1B entrer en lice, se tiendra le week-end des 10 et 11 octobre. Le tirage au sort doit encore être effectué.