Raal – SC Dikkelvenne 4-2

Les Loups ont rapidement pris les devants pour s’offrir une nouvelle affiche.Six mois après leur superbe prestation à l’Antwerp (battue seulement 2-1 après avoir mené sur un splendide but de Lazitch), la RAAL s’est offert ce dimanche après-midi une nouvelle présence en 16es de finale, synonyme d’affiche face à un cador de la Pro League.



Ce nouveau match de gala, les Loups de Fréd Taquin sont allés le chercher en battant Dikkelvenne au Tivoli, une équipe de D2 VV. Si on pouvait s’attendre à une rencontre disputée, les Louviérois ont rapidement pris les devants. Après un but annulé pour hors jeu à la 8e, les Loups ont eu un gros temps fort durant lequel les occasions franches se sont multipliées et durant lequel ils ont inscrit leur premier but via Soumaré.



Pas Rassasiés et avec un Libertiaux attentif sur les rares opportunités flamandes, les joueurs de Fred Taquin ont remis ça au quart d’heure avec un Romeyns s’infiltrant dans le rectangle et profitant d’errements dans la défense pour doubler l’avantage local. Une avance que les Loups vont alourdir, confirmant leur mainmise sur le match, un peu avant la pause via un auto-goal, Pollet étant pressé par Djoum sur un centre de Lokando.



Avec trois changements pour entamer la 2e période, Dikkelvenne a joué son va-tout et a alors mis la pression sur des Louviérois souvent un peu nonchalants derrière. Leur pression a d’ailleurs été récompensée par une première réduction du score avant qu’Azevedo, bien lancé par Lokando dans le rectangle, ne redonne trois buts d’écart. Si les visiteurs se montraient de nouveau décisif à un quart d’heure du terme, l’avance des Verts était suffisante pour s’offrir une belle affiche en 16es de finale.Nathalie Dumont





RAAL La Louvière : Libertiaux ; Denayer (46e Delhaye), Lazitch, Djoum, Lokando, Matoka, Francotte, Franco (88e Crame), Wildemeersch (65e Azevedo), Romeyns (65e Henri), Soumaré (80e Vanhecke).

M. Louai. Avertissements : Verheuge, Pollet, Lazitch, Wildemeersch, Lokando, Franco, Casieris, G. Desmet

Verheuge, Pollet, Lazitch, Wildemeersch, Lokando, Franco, Casieris, G. Desmet Les buts : 11e Soumaré (1-0), 15e Romeyns (2-0), 40e Pollet csc (3-0), 52e Verheuge (3-1), 71e Azevedo (4-1), 74e Van Peteghem (4-2).





Tirlemont – Jodoigne 1-0

C'est sur la pelouse du Stayen que Jodoigne disputait son match du 5e tour de Coupe de Belgique. À 90 minutes d'affronter une D1 au prochain tour, les joueurs de Christophe Kinet devaient toutefois franchir un solide obstacle avec une équipe de Tirlemont pensionnaire de Nationale 1.



Très logiquement, les Sucriers ont imposé leur jeu physique et athlétique, prenant le jeu à leur compte alors que les Jodoignois affichaient une belle solidité défensive. Lors du premier acte, seul Mputu parvenait à inquiéter Bronckart mais le portier brabançon sortait le grand jeu.Si Jodoigne s'était montré solide durant les 45 premières minutes, Tirlemont trouvait l'ouverture dès la reprise via Mputu. Un but fatidique aux Jodoignois qui, malgré leur envie, ne parvenaient pas à inquiéter le gardien local. De quoi mettre fin à leur belle aventure en Coupe de Belgique. S. St.



© Sterpigny

Tirlemont : Bouzian, Swerten (73e Matterne), Meeus, Vos, Jochmans, Spaenhoven, Kempeneers, Claes (80e Coenen), Bogaerts, Laureys, Mputu.

: M. Vanboven. Avertissements : Sylla, Kempeneers, Bogaerts, Mangunza.

: Sylla, Kempeneers, Bogaerts, Mangunza. Le but : 50e Mputu (1-0).





Francs Borains – Hoogstraten 3-1

Face au jeu physique des Anversois, le RFB ne trouvait pas facilement la solution, à l’exception d’une tête sur la transversale. Toutefois, les Borains faisaient la différence en trois minutes grâce à deux buts de Caufriez. Tout d’abord sur un penalty obtenu pour une faute sur Durieux. Puis, sur une superbe tête dans la lucarne suite à un centre de Niankou.



Après la pause, ils géraient sans trop de difficulté et augmentaient leur avance par l’entremise de Habbas, bien servi par Durieux. La gentillesse de l’arbitre envers les visiteurs avait le don d’énerver les Borains qui en perdaient leur foot, ce dont profitait Hoogstraten pour réduire l’écart (3-1), et sans quelques arrêts déterminants de Vandermeulen, la partie aurait été relancée.



Les hommes de Dante Brogno sont donc qualifiés pour le prochain tour, où ils rencontreront une D1A comme il y a deux ans (FC Bruges). C.D.



Francs Borains : Vandermeulen ; George, Alousche, Chaabi, Deschryver ; Lai, Niankou, Durieux (83e Stevens), Lauwrensens (53e Lavenant); Caufriez (83e Valadas), Habbas (63e Ebui).

: M. Chaspierre. Avertissements : Chaabi, Habbas, Vandermeulen, Fall.

: Chaabi, Habbas, Vandermeulen, Fall. Les buts : 39e Caufriez sur pen. (1-0), 42e Caufriez (2-0), 59e Habbas (3-0), 75e Kuijlaars (3-1).





CS Onhaye – E. Alost 1-0

Qualification historique d’Onhaye qui affrontera une D1.

Onhaye s’est mis progressivement dans le match après deux gros sauvetages de De Vriendt dans les 10 premières minutes. Les Walherois auraient pu prendre les commandes à la 25e sur penalty mais Lentz a repoussé l’essai de Delplank.



Lorenzon a bien failli ouvrir le score dès la reprise mais sa frappe était trop croisée. A l’heure de jeu, ce sont les Alostois qui ont failli prendre les commandes mais l’envoi de Mbaye, qui avait dribblé De Vriendt, a été sauvé sur la ligne par Granville. A la 70e, Delplank passait toute la défense en revue mais Lentz a sauvé les siens. Sur le second ballon, Lorenzon, plaçait le cuir au dessus à la retourne.

Onhaye : De Vriendt ; Poncelet (79e Hendrick), Defresnes, Granville, Leclef; Gall, Gilain, Davrichov (64e Lizen), Lambert (118e Kembi), Delplank; Lorenzon (112e Guiot)

: M.Deferico Exclusion : 105e Delplank (2e jaune), 113e Fabris (2e jaune)

: 105e Delplank (2e jaune), 113e Fabris (2e jaune) Le but : 96e Lorenzon (1-0).







Onhaye a fini par trouver la faille dans les prolongations, grâce à une tête de Lorenzon sur un centre de Delplank. Un but synonyme de qualification pour le prochain tour face à une D1.

Les résultats de ce dimanche

Knokke – RC Gand

B. Bilzen – Zwarte Leeuw

CS Onhaye – E. Alost 1-0

St-Eloois-Winkel Sp. – Mandel Utd

Les vainqueurs défieront un club de D1A Pro League en 16es de finale (26-28 octobre).







A jouer le samedi 4/9 (18h)

Dender – Waasland-Beveren





A jouer le dimanche 5/9 (16h)

FC Liège – Westerlo

Lierse-K. – Rupel Boom

Visé – RWDM





A jouer à une date à déterminer

Mouscron – Wellen

Seraing – Lokeren-Temse

Diegem Sport – Lommel

Lyra-Lierse Berlaar – Deinze

Union SG – FC Lebbeke