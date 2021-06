Le tirage au sort des tours préliminaires de la Coupe de Belgique 2021-2022 a été effectué ce lundi.



Le premier tour sera disputé le 1er août et il mettra aux prises des équipes de provinciales et D3 ACFF et D3VV, réparties en plusieurs groupes géographiques. À noter que 6 équipes, tirées au sort, devront passer par un tour préliminaire dès le week-end des 24 et 25 juillet. Du côté des clubs francophones, cela concerne le RCS Bossièrois et Fernelmont-Hemptinne qui s'affronteront pour une place au 1er tour.



Le 2e tour se jouera la semaine suivante alors que le 3e tour arrivera le 15 août, le 4e tour étant programmé au 22 août et le 5e tour le 29 août.





Les équipes de D2 ACFF entreront en lice au 2e tour, les Nationale 1 le 15 août au stade du 3e tour, tout comme le Lierse.





Les équipes professionnelles de D1B (avec Seraing et l'Union) font leur apparition lors du 5e tour.





Viendront alors les 16es de finale, avec l'arrivée des équipes de D1A.





Les dames débuteront la Coupe de Belgique le 7 août, avec un tour préliminaire fin juillet. Le calendrier est à voir ici