Pour l'instant, il n'est pas encore question de reporter le début des championnats amateurs, dont le lancement est prévu début septembre, mais ce sont les premiers tours de la Coupe de Belgique qui subiraient les conséquences de l'évolution de la pandémie chez nous.





Pour l'instant, on parlerait d'un report et non d'une annulation alors que les compétitions de coupes provinciales passaient déjà à la trappe.