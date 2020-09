Vorselaar - RFC Liège 0-3

Les Sang et Marine ont tenu leur rang face à un adversaire promu en première provinciale anversoise. Liège répondait rapidement aux attentes en ouvrant le score à la sortie du quart d'heure initial par Lallemand. Si Vorselaar tenait physiquement la distance jusqu'au bout, sans jamais démériter, il se montrait fort peu menaçant alors que les hommes de Brncic remettaient l'ouvrage sur le métier, guère aidés par l'état bosselé du terrain, assez grand cependant pour trouver les espaces. Mouchamps puis Rodes, d'un coup de tête puissant, ne s'en privaient pas pour tuer le dernier semblant de suspense dès la reprise, offrant une fin de match tranquille et une qualification logique au matricule 4. (Y. H.)

La fiche du match

Vorselaar: Adriaensen; Van Sprengel, Aladji, Lambrechts, Canters; Olieslagers, Van Endert (76e Lenaerts), De Swert, De Backer, Auwers (68e Alaerts); Princen (68e Goormans).

RFC Liège : Debaty; Bustin, Van den Ackerveken, Gerstmans; D'Ostilio, Kerstenne, Rodes, Mouchamps (68e Bruggeman), Köse (61e Ronvaux); Lallemand (61e Renquin), Martin Suarez.

Arbitre: M. Krieken.

Les buts: 18e Lallemand (0-1), 48e Mouchamps (0-2), 53e Rodes (0-3).





RAEC Mons-Olsa Brakel 0-1

Les Montois sont éliminés de la Coupe de Belgique sans avoir démérité.

Si Luigi Nasca voulait tester ses joueurs face à une équipe plus forte sur papier, il a certainement été rassuré la première période tant les Dragons ont constamment joué loin de leur gardien.



Bien emmené par Alessandro Cordaro et avec la première titularisation de Jansen Da Silva, c'est tout le bloc montois qui a fait le jeu dans le camp de Brakel sans réussir à tromper Otte. Ce n'était pas faute d'essayer, notamment via Ait Oudhia ou Cordaro. Malheureusement, ce manque de concrétisation a porté à conséquence puisque Brakel a profité d'un gros temps fort au début du second acte pour prendre les devants, avec Nelis qui se faisait justice lui-même après avoir été fauché par le jeune Bachy dans le rectangle.



Le pire arriva ensuite. Alors que les Montois remettaient un peu le nez à la fenêtre et multipliaient les offensives, Cordaro se voyait brandir une 2e jaune, l'arbitre sanctionnant une simulation dans le rectangle de Otte.

Elimination pas méritée du RAEC Mons qui a toutefois montré un très beau visage. De quoi rassurer avant le championnat contre Tournai. (N. Dum.)

La fiche du match

RAEC Mons: Petron ; Verstraeten, Bachy, Da Silva, G. Cordaro, Drouven, Girard (72e Ruelle), A. Cordaro, Lufimbu, Ait Oudhia, Fosso (80e Miroir).

Brakel: Otte; Desmet, Ringoot (46e Denis), Buyssens, Lambrecht, Pauwels, Haezebroeck, Boggaert, Appiah (71e D'Hondt), Deryck (83e Schelstraete), Nelis.

Arbitre: M. Louai.

Avertissements: Ringoot, A. Cordaro, Buyssens, Pauwels.

Exclusion: 70e A. Cordaro (2 j.).

Les buts: 56e Nelis sur pen. (0-1).







Jette - Braine 2-0

On s’attendait à un match spectaculaire entre deux équipes réputées pour leur football offensif, on a donc été un peu déçus au terme de 45 premières minutes très fermées. Beaucoup de duels, de l’engagement, de l’intensité mais seulement deux occasions franches à pointer. A la 7e, Kaba filait sur sa droite, s’infiltrait dans le rectangle mais sa frappe croisée passait du mauvais côté du poteau. Dominé en début de match, Braine prenait le dernier quart d’heure à son compte, avec notamment un coup franc puissant de Maeyens détourné des poings par Clepkens.

La deuxième mi-temps était plus riche en occasions. La vivacité des Jettois faisaient mal aux Brainois mais les constructions brainoises apportaient également du danger dans le rectangle local. La frappe de Ladrière obligeait Clepkens à se détendre alors que sur l’action suivante, les Brainois mettaient le feu dans le rectangle jettois, sans trouver la faille.

L’ouverture, elle intervenait à l’entame du dernier quart d’heure. Ruiz croquait complètement sa frappe mais Kanda avait suivi pour glisser le ballon au fond. Trois minutes plus tard, Coquelle avait l’égalisation au bout du pied mais son retourné filait à côté du but.

Braine tentait alors le tout pour le tout mais sur un contre dans les arrêts de jeu, Ruiz assurait la qualification du RSD. (S. St.)



La fiche du match

Jette: Clepkens, Mitrofan, Verrue, De Marrée (16e Kwani), Camara, Kaba (88e Raddas), Kanda, Th. Ruiz, Segbia (69e Agorakis), Nzayadiambu, I. Ruiz.

Braine: Vits, Kano, Teirlinckx, Jonckheere, Patureau (85e Van De Walle), Coquelle, Maeyens (81e Benazzi), Roman (56e Ladrière), Weynants, Chalal, Roulez.

Arbitre: M. Saioud.

Avertissements: Kano, Camara, Segbia, Maeyens, Clepkens, Raddas, Van De Walle.

Les buts: 74e Kanda (1-0), 90e+2 Ruiz (2-0).





Ganshoren - Dender 0-1

Pas de Ganshoren au 5e tour de la Croky Cup. Les Bruxellois ont perdu contre Dender au terme d’une partie chouette à suivre. Les hommes de Michel Delph pourront nourrir quelques regrets vu leur bonne seconde période.

En première mi-temps, Ganshoren aurait pu ouvrir le score via Otu (7e et 16e). Pour le reste, ce sont les pensionnaires de N1 qui s’adjugèrent la grosse majorité de la possession sans pour autant être dangereux sauf sur une série de corners (38e).

Au début de second acte, sur un petit moment d’inattention, la défense centrale, pourtant excellente, se fit piéger par Batulenga qui servit Hens pour le but de la qualification. Car même s’il n’y en eut plus que pour Ganshoren, ni Lo Giudice, Arrivas ou Suarez y Menendez ne parvint à égaliser sur leur frappe. (V. Th.)

La fiche du match



Ganshoren : Suederick ; Bah (82e Famo), Coet, Sarkic, Arrivas; Tchoutang (70e Nendaka), Suarez y Menendez, Van Der Vennet; Lo Giudice (60e Zeroual); Otu, Kumba.

Dender : Gies ; Smet, Nuyts, Borry, Van Belle; Van Oudenhove, Hens, Houdret, De Bodt (66e Mbuyi-Mbayo); Batulenga, Casagolda (79e Barrezeele).

Arbitre : M. Federico.

Avertissements : Batulenga, De Bodt, Otu, Arrivas.

Exclusion : 79e Suarez y Menendez.

Le but : 47e Hens (0-1).







Crossing Schaerbeek - Knokke 0-4

Le miracle n’aura pas eu lieu. Les Schaerbeekois, qui rêvaient d’affronter un club pro au prochain tour dans cette Croky Cup, ne sont pas parvenus à faire tomber Knokke, club de Nationale 1.

Les chances étaient très minces de passer mais les Bruxellois ressortiront grandis de ce beau parcours en Coupe. Ils se déplaceront ce mercredi à Namur pour leur premier match de championnat. Un déplacement périlleux du Crossing chez les Merles qui pourrait, en cas de résultat positif, marquer un grand coup pour son retour en nationale. (Seb. F.)

La fiche du match

Crossing Schaerbeek : Van den Eynde; Nsingi, Op ’T Eynde, Verdeyen (29e Al Masude), Depret; Hammas, Diakhité, Mbenti; Muray (75e Lukebakio), Laloux, Kamagate (63e Gajanovic).

Knokke : Dhoest; Vanraefelghem, De Wilde, Martens (85e Bailly), Buysse; Pierre, Savaete, Koçur (83e Prez); Marien (75e Kyeremeh), Lambo, Binst.

Arbitre : M. Alexis.

Avertissements : Savaete, Depret.

Exclusion : 89e Al Masude (2 j.).

Les buts : 43e Binst (0-1), 50e Lambo (0-2), 52e Binst (0-3), 84e Kyeremeh (0-4).





Croky cup (4e tour): programme et résultats (dimanche 16 heures sauf indication contraire)

242. Bambrugge – Tertre-Hautrage

243. Zwevezele – City Pirates 1-3

244. Olympic – Lierse Ma. 19h30

245. Hoogstraten – Dessel 1-3

246. Crossing – Knokke 0-4

247. Blankenberge – RC Gand

248. Londerzeel – Tessenderlo 0-2

249. RSD Jette – RCS Brainois 2-0

250. Heur-Tongeren – Esp. Pelt Sa. 20h00

251. Rebecq – Sparta Petegem (Fft) 0-5

252. URSL Visé – La Louvière C.

253. Heist – SK Lochristi Sa. 20h00

254. Mons – Olsa Brakel 0-1

255. Lokeren-Temse – Wielsbeke Sa. 20h00

256. Bilzerse – Rochefort

257. Lyra-Lierse – RAAL 0-1

258. Durbuy – RC Hades Sa. 20h00

259. Ganshoren – Dender 0-1

260. Rupel Boom – Wijgmaal

261. Francs Borains – Zelzate

262. E. Alost – JS Taminoise Sa. 20h30

263. Vorselaar – RFC Liège 0-3

264. Jong Ledde – Patro Eisden

265. Warnant – Manage

Le 5e tour, qui verra les formations de D1B entrer en lice, se tiendra le week-end des 10 et 11 octobre. Le tirage au sort doit encore être effectué.