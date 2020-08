Stade Brainois 3 - 0 Naastois : Le Stade Brainois s’impose logiquement face à un Naast courageux

Fiche technique

RAEC Mons 3 - 0 RLC Mesvin : Première réussie mais faiblarde pour la Renaissance Mons 44

Fiche technique

Crossing 4 - 1 FC Schaerbeek : Derby à sens unique

Certains clubs de provinciales et ceux de D3 ACFF/VV s'affrontaient dans le cadre du premier tour de la Coupe de Belgique. Ces matchs étaient également synonyme de premières rencontres officielles pour les plus petits clubs depuis le mois de mars. Nos résumés:Pour ce premier tour en Coupe de Belgique, le Stade du Sans-Fond accueillait un derby. En première période, les locaux tentaient de trouver une brèche dans la défense naastoise mais les visiteurs restaient bien organisés. Par quatre fois, Logan Jumet sortait les ballons chauds et se positionnait clairement comme le meilleur naastois sur la pelouse.La deuxième mi-temps reprenait sur le même rythme, les locaux attaquant sans trouver de trou. C’est sur un centre-tir après une heure de jeu que Maxime Michel surprenait le gardien visiteur, faisant par la même occasion sauter le verrou naastois. On aurait pu s’attendre à une réaction des visiteurs suite à l’occasion du score. Pourtant, ce sont les Brainois qui continuaient à pousser. Sur corner, Sandro Tardio, monté au jeu depuis quelques minutes, faisait le break. En toute fin de match, Tom Scohy gagnait son face-à-face et tuait tout suspense.: Frebutte ; Duhot, Facchinetti, Crauwels, Di Sciacca ; Kanyinda (72e Debole), Michel (72e Patris), Rebere, Nicaise ; Mukendi (72e Tardio), Scohy.: Jumet ; Brismé, De Laever, Manzini, Bouvry ; Plennevaux (79e Moitroux), Mascolo, Foucart, Simon (82e Guglielmi), Topal ; Matthys (74e Pecceu).: M. Beluffi.: De Laever.: 57e Michel (1-0), 78e Tardio (2-0), 90e Scohy (3-0).Les chiffres sont trompeurs et le 3-0 ne reflète pas vraiment la physionomie d'un derby montois en Coupe entre deux équipes évoluant à deux échelons d'écart. Pour sa première officielle depuis son retour, le RAEC Mons s'est heurté à une équipe de Mesvin (P2) bien organisée, jouant crânement sa chance et sans complexe. Avec une moyenne d'âge plus élevée, Mesvin a pourtant manqué de réussite se heurtant à un bon Petron là où les Dragons ont été plus réalistes à défaut de rassurer dans le jeu à quelques semaines du championnat.: Petron; Mairesse (52e Ait Oudhia), Galofaro, Bachy, Verstraeten; Droeven (80e Marivoet), A. Cordaro, Petteno, G. Cordaro, Lufimbu, Bah (85e Fosso).: Vancraenenbroeck, De Belder, V. Bourdon, S. Bourdon, Barbieux (72e Leduc), Maréchal, Sodde, Slosse, Flamencourt (57e Droissart), Carruana (72e Feierabend), Cordier.: M. Tirone.: Droissart.: 39e A. Cordaro (1-0), 65e Bah (2-0), 80e Lufimbu sur pen. (3-0).La différence d’un échelon entre le Crossing et le FC Schaerbeek était trop importante. Il ne fallait d’ailleurs que sept minutes à Gajanovic, à l’affût d’un centre tir de Hammas, pour ouvrir son compteur buts. Laloux profitait ensuite d’un bon service de Kamagate pour doubler la mise.Le Crossing ne relâchait pas la pression durant le second acte et pliait définitivement la rencontre en l’espace de trois minutes. Mbenti convertissait un penalty obtenu par Gajanovic avant de jouer intelligemment un corner en deux temps avec Kamagate, permettant à son équipe de s’envoler à 4-0. La messe était dite.

Fiche technique



Crossing : Malbrancke, Hammas (75e Lukebakio), Nsingi, Verdeyen (81e Op’t Eynde), Depret, Mbenti (78e Van Der Jeugt), Diakhite, Bandama, Laloux, Kamagate, Gajanovic.

FC Schaerbeek : Kambala (46e Janssens), Yilmaz, Oztirk, Corbino (71e Rami), Boulahrir, Mouelle, Essoh Ebeny (56e Maroufi) , Emponza, Loprete, Demir, Demiral.

Arbitre : M. Soors.

Avertissements : Essoh Ebeny, Kamagate, Gajanovic, Yilmaz.

Exclusion : 83e Diakhite (2j.).

Les buts : 7e Gajanovic (1-0), 24e Laloux (2-0), 67e Mbenti (3-0), 70e Mbenti (4-0), 88e Demir (4-1).





Rechain 1 - 2 Hombourg : Un Hombourg réaliste

Fiche technique

Elsaute 1 - 1 Vaux-Chaudfontaine (3-5 tab.) : Elsaute avait pourtant bien commencé

Fiche technique

CS Brainois 3 - 0 CS Bossierois : Maeyens débloque la situation

Claudy Dardenne attendait cette première rencontre officielle de la saison pour juger un peu mieux le potentiel d'une équipe perturbée par quelques cas de covid durant la préparation. L'ancien gardien de Sclessin a eu la réponse : Rechain est finalement tombé sur un adversaire plus actif et réaliste en zone de conclusion, particulièrement en seconde période.: Crits; Blondiaux (85e Gueuder), Bouhy, Becker, Biduaya; Quinta (60e Roggemans), Ben Sellam (51e Binet), Frère, Pfaff; Ernst, Zinoune.: Stassen; Baltus (36e Bayard), Schnackers, Dortu, Degueldre (64e Vanderheyden); Hick, Monie, Beckers, Meunier; Duthoo, Bauwens (71e Schwontzen).: M. Gabriel.: Zinoune, Bouhy, Ben Sellam, Blondiaux, Hick.: 49e Bauwens (0-1), 74e Beckers (0-2), 88e Ernst (1-2).Malgré un penalty rapidement transformé par Tossings, Elsaute (P1) ne parvenait pas à imposer ses vues face au promu en D2B. Les visiteurs, via La Placa, se permettaient même de louper un penalty avant que Kouakep ne profite de la nonchalance du gardien local afin de lui chiper le ballon et de conclure. Les occasions de KO étaient présentes des deux côtés en seconde période mais les deux équipes ne parvenaient pas à se départager. Aux penaltys, Ventura stoppait le tir de D’Affnay et qualifiait Vaux.: François; D’Affnay, Piparo, Williot, Fassin; B. Corman (65e Ameur), Aharrh-Gnama (84e Lemaire), Bomboir, Tossings, Counet (87e Lekeu); M. Corman.: Ventura; Beqiraj (59e Decharneux), Fays, Lemoine, Glodé; Pêcheur (66e Mutlu), Godard, Kouakep (78e Gonze), Seiller, Laruelle; La Placa.: M. Rojas.: Aharrh-Gnama, Bomboir.: 8e Tossings sur pen. (1-0), 31e Kouakep (1-1).

Sous une pluie diluvienne en première période, les Brainois pataugeaient, Hoffmann devant même s’employer à la 3e et à la 34e minute, alors que dans l’autre camp, Teirlinckx manquait de chance. Sa reprise de la tête étant repoussée par le poteau à la 14e.

Après le repos, les visités mettaient enfin leurs hôtes sous pression, mais rataient plusieurs occasions, notamment par Weynants et Vandewalle. C’est finalement Maeyens qui débloquait la situation d’un tir lointain, Vandewalle scellant le score via un doublé en fin de partie. L’essentiel était assuré pour les hommes de Thierry Blindenbergh face à un adversaire de P2 namuroise valeureux et bien organisé.



Fiche technique

CS Brainois : Hoffmann ; Kano, Teirlinckx, Patureau, Verpoten (58e Jonckheere); Coquelle, Pête (69e La Grange), Roman ; Chalal (63e Maeyens), Weynants, Vandewalle.

CS Bossierois : Miceli ; Mathieu, Biernaux, Lepage, Lengele ; Destrée, Marchal (78e Janssens), Duvivier, Tallier (78e Collard), Reda ; Fossion (84e Dubucq).

Arbitre : M Sakizci.

Avertissements : Mathieu, Duvivier, Vandewalle.

Les buts : 79e Maeyens (1-0), 86e et 90e Vandewalle (3-0).





Tollembeek 0 - 2 Tournai : Les visiteurs ont dû attendre la 2e mi-temps

En déplacement chez les Flandriens de Tollembeek, pensionnaire de P3, les Sang et Or ont mis du temps à s’installer dans la rencontre. La première période n’était pas de haut vol, les occasions se faisant rares. Cependant, les Tournaisiens auraient dû bénéficier d’un penalty suite à une faute sur Ba. Le juge de touche, pourtant bien placé, ne bronchait pas. Ce même juge de touche annulait par ailleurs un but de Pio dans les dernières secondes de la première période suite à un hors-jeu visiblement pas très évident à constater.

En seconde période, les intentions offensives des visiteurs étaient récompensés. Cinq minutes après la reprise, Ba, parfaitement servi par Balde, trompait le gardien adverse. Le plus dur semblait fait. Les Tournaisiens pouvaient par ailleurs compter sur Petit pour doubler leur avance et se mettre définitivement à l’abri. Prochain rendez-vous de Coupe la semaine prochaine, toujours en déplacement, pour les hommes de Greg Voiturier qui défieront cette fois Wolvertem Merchtem.



Fiche technique



Tollembeek : Jonville ; Yenilmez (67e Moerenhout), Debod, Ebertitan, Dannau ; Keller, De Ridder, Bouayad ; El Malki (42e El Achouchi), Speliers (67e De Vroede), Mouelhi.

Tournai : Delyns ; Holuighe, Jonquet, Duyck ; Rogie, Deviaene (87e Leclercq), Pio, Balde, Dekampener (81e El Ghandor) ; Petit, Ba.

Arbitre : M. Persoons.

Avertissements : Speliers, Ebertitan.

Les buts : 50e Ba (0-1), 62e Petit (0-2).

Les résultats en un coup d'oeilGembloux 2-3Monceau - U. Namur Fosses-la-VilleTamines - GenappeVaux-Noville - Sprimont BArlon – Habay-la-NeuveLa Roche - MessancyWanze-Bas-Oha - ChevetogneTenneville - HuccorgneMeix-dvt-Virton - AywailleAndenne - Marloie11-0 St-LégerSpa - MormontRFC Sart-Bernard 2-2 Tempo Overijse

Onhaye 3-0 Fernelmont-Hemptinne

Arquet - Walhain

Rhodienne - Walcourt

Hoeilaart - Aische

RCS Brainois - RCS Bossièrois

RFC Rhisnois - FC Malonne

Gouvy - Bercheux

Oppagne 4-1 Bastogne

Huy 0-2 Ster Francorchamps B

Raeren-Eynatten - Trois-Frontières (Di. 18h)

Bree-Beek 8-1 Sart-Tilman

Vliermaal - Tilleur

Richelle - Calcio Genk

Ent. Rechantoise 1-2 Hombourg

Herstal 1-6 Schoonbeek-Beverst

Wellen 1-0 Minerois

Stade Disonais 10-2 Aubel B

Aubel A - Bilzen-Waltwilder

Blegny - Herderen-Millen

Opitter - Fizoise

Elsautoise 1-1 Vaux-Chaudfontaine (3-5)

Saint-Hubert 0-2 Sprimont A

Wanze-Bas-Oha - Chevetogne

Tenneville - Huccorgne

Meix-dvt-Virton - Aywaille

Spa - Mormont

Voorde-Appelterre - Meslin-Grand-Marais

Pays Vert - KFCO Burst

Bambrugge - RFC Luignois

Beloeil - Entente Mons Nord

Elene-Grotenbergen - RFC Houdinois

Bièvene - USG Tertre-Hautrage

Gerpinnes - Entité Manageoise

RUS Binche - Ransart

Tollembeek - Tournai

Galmaarden - Symphorinois

Renaissance Mons 44 3-0 RLC Mesvinois

Vacresse - KVVV Ardennen

Stade Brainois 3-0 Naastois

RLC Hornu - Templeuve

Gembloux - Gosselies

Monceau - U. Namur Fosses-la-Ville

Montignies 9-1 Forchies

Nivelles 1-3 Denderhoutem

Tamines - Genappe

OC Nismes 1-1 Lasne-Ohain (8-7)

AFC Evere - Hoboken (Di. 18h30)

Heikant Berlaar - Stockel

Sporting Bxl - St-Jozef

Kosova 1-0 Ixelles

Stade Everois - Berchem Sport

Meerbeek - Saint-Josse

BX Brussels - Bertem - Leefdaal

Kontich 3-2 Léopold

Crossing Schaerbeek 4-1 FC Schaerbeek

Jodoigne 2-2 Hasselt (2-0)

Arquet - Walhain

RCS Brainois 3-0 RCS Bossièrois