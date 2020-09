Renaissance Mons 44 4 - 0 KVV Schelde : Contrat rempli pour les Montois.

Quelques matchs avaient lieu samedi soir. Dimanche après-midi, les autres rencontres avaient lieu au quatre coins de notre pays. Revivez les rencontres grâce à nos résumés.Face à une courageuse équipe de P3 flamande, les troupes de Nasca ont assuré l’essentiel. Un doublé de Traoré, profitant de la relative lenteur de la défense adverse, en début des deux périodes a facilité le travail des Dragons.En début de match, les visiteurs se procuraient pourtant la première opportunité, avant que les locaux ne reprennent le contrôle du ballon et des occasions.Au prochain tour, une nouvelle équipe de Provincale 2 attend les Dragons, décidément vernis par le tirage de cette Coupe de Belgique.: Petron ; Verstraeten, Bachy, Galofaro, Colquhoum ; Drouven (68e Marivoet), Petteno (46e Ait Oudhia), Cordaro G. ; Cordaro A., Traoré, Lufimbu.

KVV Schelde: Smetryns, Van De Slijpe, Cobbaert, Maesele, Van Goethem, Van Lippevelde, Sidorski, De Groot, Cattrysse, Van De Keere, Bonnarens, Aeti, Van Hauwermeiren, Eloot, Messaoud.

Arbitre: M. Cyx.

Les buts: 9e Traoré (1-0), 34e Bachy (2-0), 48e Traoré (3-0), 90e Cordaro G. (4-0).





Givry 0 - 1 Gosselies : De justesse pour Gosselies

Stockay 3 - 0 Aywaille : Stockay attend le Patro

Crossing Schaerbeek 3 - 0 Richelle : Les locaux s'offrent un test grandeur nature

Hamoir 2 - 3 Onhaye : Match disputé jusqu'à la dernière seconde



Braine 2 - 1 Jodoigne : le derby valait le détour

Ganshoren 4 - 1 Kosova : Qualification logique





Spouwen-Mopertingen 4 - 0 Montignies : Un adversaire trop solide pour Montignies

Mandel 3 - 1 Binche : Bastaens a sauvé l'honneur... sur penalty

Si les occasions sont en faveur de Givry en première période, c’est lorsqu’ils sont réduits à dix suite à l’exclusion de Lefebvre que les joueurs de Gosselies vont bénéficier d’un penalty pour une faute du gardien Bartholmé (0-1). Tchamdjou a l’occasion d’égaliser en fin de match mais Gillain s’interpose et offre la qualification à ses couleurs.: Bartholmé, Martinet, Sylla, François, Devresse, Poncelet, Lannoy (61’Léonard), Tchamdjou, Guillaume (65e Hinck), Nzita (68e Nkokolo), Huberty.Gillain, De Smet, Steens, Lefebvre, Canard (87e Meo), Dehon (46e Gueye)t, L.Noël, K ;Noël, Swen (74e Meurée), Rosa, Leil.: M.Sayoud.: Huberty, Lefebvre, Devresse, Swen, Rosa, Bartholmé.: Lefebvre (76e, 2CJ), Devresse (90e, 2j.), Bartholmé (90e).: 74e Gueye sur pen. (0-1).Malgré une possession de balle en faveur des Aqualiens et un but justement annulé pour hors-jeu de Tshibuabua, ce sont les locaux, suite à une reconversion rapide, qui ouvraient le score. Le centre de Colson était repris de la tête par Delmotte. Au retour des vestiaires, Lahaque d’une frappe enroulée, doublait la mise. L’exclusion de Ferron limitait les possibilités de retour des troupes de Patrick Fabbri. C’est donc Stockay qui accueillera le Patro Maasmechelen au prochain tour.: Fillieux; Bourard, Dejoie, Demaerschalk, Lempereur, Dehon, Delmotte, Boumediane (66e Jurdan), Colson; (76e Boutgayout) Biatour (69e Tremblez).: Pierret; Toussaint (46e Pirquet), Delcourt (70e Deltour), Soto Munoz; Ljubic, Ferron, Corbesier, Wilkin (46e Adib), Ben Saida; Tshibuabua, Da Silva.: M. Boeur.: Boumediane, Lempereur, Corbesier, Fabbri, Caserini.: 64e Ferron (2j.).: 16e Delmotte (1-0), 49e Lahaque (2-0), 90e Dehon sur pen. (3-0).Une petite semaine après avoir sorti son voisin et ennemi du FC Schaerbeek, le Crossing est allé chercher un bon résultat face à Richelle, pensionnaire de D3B ACFF, dans un test grandeur nature. Ce ne fut pas simple… Loin de là. Les Liégeois, très organisés, ont longtemps fait douter les Bruxellois à cause d’un bloc bien compact.Sur la seule véritable occasion de la première période, Kamagate a fait mouche avec une réalisation pleine de sang froid (29e, 1-0). Les joueurs de Richelle répliquaient dans les minutes qui suivaient et héritaient même d’un penalty. Un tir au but que Busarello ne convertissait pas.Les choses s’équilibraient à nouveau en seconde période mais les hommes de Philippe Wayenbergh marquaient sur leurs seules occasions (77e et 80e, 3-0) et pouvaient donc savourer une nouvelle qualification en fin de partie.: Van den Eynde; Bandama (85e Al Masude), Op ’T Eynde, Verdeyen, Depret; Hammas, Mbenti (85e Diallo), Gajanovic (75e Van der Jeugt); Lukebakio, Laloux, Kamagate.: Marly; Weber, Servais, Halleux, Leroy; Nzembo (46e Sprano), Thys, Biscotti; Gilon, Mauclet, Busarello.: M. Brogniez.: Op ’T Eynde, Laloux, Mauclet, Leroy, Depret.: 29e Kamagate (1-0), 77e Laloux (2-0), 80e Weber csc (3-0).Le duel entre deux opposants qui s'affrontaient encore en D2 en mars dernier promettait d'être âprement disputé. Il le fut, avec un dénouement inattendu. Onhaye était le premier à dégainer en fin de première période. Las pour les Walhérois, ils ne conservaient leur avance qu'un court instant. Hamoir renversait même la vapeur en l'espace de 7 minutes effectives, de part et d'autre du repos. Hamoir pensait tenir sa qualification mais Onhaye ne baissait pas pavillon et n'avait surtout pas dit son dernier mot.: J. Biersard; Diez, Soumahoro, D. Biersard, Niang; Doneux, Masset, Messaoudi (76e Impagnatiello); Yilmaz (83e Ceylan), Lafalize, Lambrecth (70e Bennane).: De Vriendt; Afflisio, Leclef, Granville, Bastin; Gall (78e Hendrick), Gilain, Delplank; Bouterbiat (66e Guiot), Kembi (63e Lambert), Lorenzon.: M. Urbain.: Gall, Masset, Lambert, Messaoudi.: J. Biersard (rentrée aux vestiaires, 2j.).: 39e Lorenzon (0-1), 41e Yilmaz (1-1), 48e Diez (2-1), 86e Hendrick (2-2), 90e+2 Lorenzon (2-3).Un mois après s’être affrontés en amical, Braine et Jodoigne se retrouvaient au deuxième tour de la Coupe de Belgique pour un derby du Brabant wallon qui valaient le détour. Jodoigne embêtait Braine en début de match mais un centre de Patureau trouvait la tête d’un Coquelle trop esseulé pour l’ouverture du score.Le match restait malgré tout équilibré, les deux équipes se forgeaient quelques occasions mais Braine doublait la mise sur penalty. Mbolo commettait l’irréparable et était exclu pour une deuxième jaune, laissant Maeyens doubler la mise.La partie semblait alors pliée mais à sept minutes du terme, Jodoigne relançait le suspense lorsque Heinen convertissait un penalty. Les visiteurs donnaient tout pour revenir au score mais Vits était vigilant, notamment sur cette tentative de Bruno, de quoi assurer la qualification, non sans avoir souffert.: Vits, Kano, Jonckheere, Terlinckx, Patureau (90e Schallon), Roman, Maeyens, Coquelle, Chalal, Weynants (63e Ladrière), Van De Walle (65e Roulez).: Bronckart, Mbolo, Thion (46e Bruno), Puttemans, Senga, Muaremi, Roberty (72e Heinen), Beaupain (70e Congosto), Lallemand, Porcaro, Mangunza.: M. Boulanger.: Senga, Van De Walle, Maeyens, Vits, Mangunza.: 60e Mbolo (2j.).: 19e Coquelle (1-0), 61e Maeyens sur pen. (2-0), 83e Heinen sur pen. (2-1).Les Ganshorenois avaient passé six buts à leur adversaire du jour lors du défunt championnat, mais ils se retrouvaient d’emblée menés à la marque à la suite d’un lob de Staes. L’équipe locale réagissait mais Diaz se mettait plusieurs fois en évidence. Il ne pouvait toutefois rien sur une reprise de volée de Ven Der Vennet.Dès la reprise, Meko accrochait Kumba dans le rectangle, à charge pour Otu de transformer le penalty. Diaz s’illustra encore sur un envoi de Kumba. Dans l’autre camp, Toma loupait la balle d’égalisation.L’exclusion logique du trop sanguin Juniku compliquait encore la tâche des Schaerbeekois, leur gardien Diaz pourtant héroïque jusque-là offrant ensuite le 3e but local à Otu, avant que Kumba ne scelle le score final. Qualification logique de l’équipe locale.: Suederick ; Arrivas, Timmermans, Yrnard, Sarkis (90e +4 Grisay); Camara (90e +2 Kinzumbi), Van der Vennet, Suarez; Zeroual (65e Lo Giudice), Otu, Kumba.: Diaz ; Salihi, Birin, Meko, Saavedra (80e Toçilla); Toma, Kipoy (46e Malokaj), Leskaj, Kocatepe (49e Nkaji); Staes, Juniku.: M. Soors.Diaz, Meko, Salihi, Sarkis, Camara, Staes, Toçilla.: 68e Juniku (2 j.).: 3e Staes (0-1), 27e Van der Vennet (1-1), 47e sur pen. et 77e Otu (3-1), 92e Kumba (4-1).A quelques kilomètres de Maastricht, Montignies comptait bien jouer crânement sa chance face à une D2 amsteurs. Mais l'adversaire était plus expérimenté et solide. Après vingt-cinq minutes, Voorjans inscrivait déjà un doublé ! Les Montagnards ne trouvaient pas le moyen de répliquer, malgré l'exclusion d'un adversaire.Au retour des vestiaires, Cokgezen plantait deux roses, à son tour. Montignies ne pouvait pas revenir dans le coup, malgré quelques occasions. Les changements de Thierry Briquet ne permettaient pas aux visiteurs d'inverser la tendance.: Grootaers, Paulus, Emens, Voorjans, Weeghmans, Cokgezen, Poeli (46e Olaerts), Magnetico, Wijnen (83e Bollen), Bostanci (68e Stassen), Haenen.: Durot, Carboni, Tulli (66e Bennett Donkor), Pedini, Pizzinato, Mesrouri (46e El Badri), Crainich, Gaspard, Bodson, Bah, Arcangeli (56e Dresselaers).: M. Mesotten.: Tulli, Gaspard.: 43e Weeghmans (2j.).: 9e et 25e Voorjans (1-0 et 2-0), 58e et 63e Cokgezen (3-0 et 4-0).

Les Flandriens s’installaient d’emblée dans le camp visiteur mais les Binchois refoulaient plutôt bien les velléités locales durant le premier quart d’heure mais à force de subir, le roseau unioniste rompait, suite à une intervention fautive de Michez sur Pyck. De Amicis s’inclinait non sans avoir repoussé la première tentative de Lorthiois (1-0).

En seconde période, Binche se montrait plus entreprenant, Laleman devant se détendre sur une tête de Bastaens (49e). Sur un contre rondement mené, Mezine, d’une frappe en pleine lucarne, anéantissait toutefois les espérances hennuyères de revenir dans la rencontre (2-0) et d’un envoi de biais, Pyck salait un peu plus l’addition (3-0) avant que Bastaens ne sauve l’honneur (3-1).

Mandel United : Laleman ; Brouckaert (77e Devos), Raes, Van Marcke ; Dhondt, Lorthiois (88e Lorthiois), Tamsin, Pick, Oujmedeber, Mestdagh ; Pyck (81e Vanhaecke), Mezine.

Binche : De Amicis ; Brichant, Michez, Vanderlin (77e Bailleul), Despontin ; Bastaens, Gondry (58e Gnakpa), Dell’Aquila, Kaminiaris ; Meerpoël, Arlsan (46e Debelic).

Arbitre : M. Meyns.

Avertissements : Arslan, Mezine, Despontin, Debelic.

Les buts : 26e Lorthiois sur pen. (1-0), 62e Mezine (2-0), 72e Pyck (3-0), 87e Bastaens sur pen. (3-1).





















Tous les résultats



Ent.Durbuy - Malonne 2000

Waremme - Gouvy

Excelsior Virton - Bambruges

U. Rochefort – Mormont

Bocholter - Oppagne-Weris

Warnant - Habay-la-Neuve

U.S. Rebecquoise A - Arquet FC

Marloie Sport - Stade Disonais

J. Aischoise - Couvin-Mar.

FC Messancy - Lauwe

R.F.C. Meux A - De Kempen

Nismes - Hoboken

Berchem Sport B - Un. Namur

RUS Givry - Gosselies Sp.

Dikkelvenne - Chevetogne

R.R.C. Hamoir - Onhaye

JS Taminoise A - Real

Stockel - Raeren-E.

Stockay-Warfusee - Aywaille FC

Rijkevorsel - FCB Sprimont A

Wijgmaal - JS Fizoise

Tilleur - RC Waregem

Crossing Schaerbeek - Un. Richelle

AC Hombourg - Sint Job A

Bree-Beek - Huccorgne Sp.

Verlaine - Berg en dal

Achel - Ster-Francorchamps B

V-Chaudfontaine - Wilsbeke

VW Hamme - FCB Sprimont B

Entité Manage - Solières Sport

Izegem-Ingelmunster - RUS Binche A

Munkzwalm - SC Templeuvois

Diksmuide - SG. Tertre-Hautrage

US Beloeil - K.S.K. Renaix

Esperanza Pelt - Stade Brainois

Schelde S. - Mons

Raal - Pays Vert

HoW Merchtem - FC Tournai

Spouwen - Mopertingen - Montignies

K.V.K. Ninove - R.F.C.R. Symphorinois

PAC Buzet - Cappellen

Bertem –Tubize

RC Gent - Saint-Josse

Eendracht Termien- R.S.D. Jette

CS Brainois - Jodoigne

F.C. Ganshoren A - Kosova Schaerbeek