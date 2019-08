Découvrez tous les résultats et faits de match des rencontres du quatrième tour de Coupe de Belgique de ce dimanche





Hamme - Tubize 1-0

Les « Sang et Or » faisaient bien illusion en première mi-temps, mais les Waeslandiens prenaient l’ascendant lors du 4e quart d’heure, le remuant Zeulevoet concrétisant une des nombreuses occasions locales durant ce laps de temps. Malgré leurs louables efforts, les hommes de Sylvain De Weerdt n’allaient pas parvenir à inverser la tendance. (J.-F. De.)

La fiche du match

Hamme : Van Den Wildenberg ; Achnak, Seron, De Prycker, De Witte; Vergeylen, Sikumoya, De Man, Zeulevoet (62e Vinni); Mingiedi (87e Claeys), Triest (86e De Rauw).

Tubize : De Bie ; Luo, Divrikli, Riberon, Delhaye ; Garlito, Rosenthal, Van Onsem, Giusto (60e Vicente), Bouchentouf (66e Di Chiello); Bangoura (74e Migliore).

Arbitre : M. Timmermans.

Avertissements: Luo, Rosenthal, Triest, Migliore.

Les buts : 59e Zeulevoet (1-0).





Olympic - Bambrugge 1-2

La fiche du match

Contre une formation de P1, l'Olympic débutait la rencontre sans le moindre complexe. Les Dogues se montraient dangereux. Jiyar débloquait la situation après douze minutes. Il profitait du bon travail de Van Den Kerkhof. Mais les Dogues oubliaient de tuer le match. Après une perte de balle dans l'axe de Jiyar, Matthijs égalisait d'une superbe frappe du gauche.Au retour des vestiaires, les Carolos gaspillaient de nombreuses occasions. Sur un moment d'inattention, Bambrugge portait le score à 1-2 ! Les Dogues ne trouvaient pas la solution. (J.De.)

Olympic : Faidherbe; Van Den Kerkhof, Khaida, Laurent, Thibaut (68e Sbaa); Vanderbecq 79e Largo), Castronovo (81e Wala Zock), Durieux, Jiyar; Lamort, Kabeya.

Bambrugge : Smetryns; Tackaert, Bambust (75e Smekens), Delmoitie, Vinck; Coppens (79e Lammens), Vanparys, Van Dorpe, Arijs; Gossens (88e Van Den Meersch), Matthijs.

Arbitre : M. Boulanger.

Avertissements : Laurent, Kabeya.

Les buts : 12e Jiyar (1-0), 37e Matthijs (1-1), 72 Van Parys (1-2).





UR Namur FLV – Verlaine 1-2

La fiche du match

UR Namur FLV : Aromatario ; Descontus, Ndiaye, Vander Cammen, Boudjemaa ; Salme (45e Van den Abeele), Cagnina (85e Graulus), Langwi, Kitoko, Gerodez ; Senakuku

Verlaine : Racz ; Andaloussi, Van Hove, Debra, Dago y Rodrigo ; Wera, Barry, Modica (74e Petitjean), Hubeaux (65e Bola), Guillaume ; Velegan

Arbitre : M. Malhaise

Avertissements : Racz, Salme, Debra, Van Hove

Les buts : 18e Andaloussi (0-1 sur pen), 21e Senakuku (1-1 sur pen), 41e Hubeaux (1-2)

Verlaine a ouvert le score sur penalty après deux envois de Guillaume qui ont fini sur la transversale. Dans la foulée, Senakuku égalisait lui aussi sur un penalty qu'il a provoqué. Juste avant la pause, Hubeaux, seul au second poteau, a redonné l'avance aux siens du plat du pied. Verlaine aurait pu faire le break dès la reprise mais Modica a complètement manqué sa reprise au petit rectangle. Malgré un visage bien différent qu'en première période, l'UR Namur FLV n'estpas parvenue à égaliser. Au prochain tour, Verlaine recevra le vainqueur d'Olympic Charleroi C.F – Bambrugge. (S.M)

© Monmart





Meux - Cappellen 0-2

Meux prenait le dessus en début de rencontre, mais Gilles Kinif ne parvenait pas à concrétiser ses occasions. Les Anversois jouaient plus haut en seconde période et crucifiait les espoirs Meutis à vingt minutes du terme. Les Namurois sont tombés sur une équipe de Cappellen costaude et solide derrière. (M. De.)

La fiche du match

Meux: Paulus; Gaux, Boreux, Van Hyfte, Eloy; Otte, De Picker (54e Jeanmart), Palate; Paquet (60e Chauviaux), Moors, Kinif.

Cappellen: Joossens; Van Kerckhoven, Ristovi, Geuens, Lemaire; Willemsen (87e Smet), Mulder, R. Kil, Floren, Destoop (85e Mitrovic); S. Kil.

Arbitre: M. Federico.

Avertissements: Gaux, Mulder, De Picker, Eloy, Jeanmart, S. Kil.

Les buts: 70e Willemsen (0-1), 73e Destoop (0-2).





Tilleur – Tirlemont 5-3

La fiche du match

Tilleur : Fillieux; Lapierre, Van Roosebeke, Soumahoro, Rafiki; Gerstmans, Meunier, Falcione; Andich, Wanderson (74e Jacquemart), Cossalter (78e Beaupain).

Tirlemont : Hannes; Weeghmans, Meeus, Vos, Matterne; Kempeneers, Singh; Damblon (46e Convents), Grancea (84e Deflem), Claes; Vanwelkenhuyzen (79e Acke).

Arbitre : M. Meys

Avertissements : Gerstmans, Vos, Jacquemart

Les buts : 15e Falcione (1-0), 43e Wanderson (2-0), 47e Cossalter sur pen. (3-0), 50e et 53e Claes (3-2), 87e Deflem (3-3), 90e+1 Falcione (4-3), 90e+4 Andich (5-3)

Auteurs d’une remarquable première mi-temps, les Tilleuriens n’avaient laissé aucune occasion aux Sucriers. Mieux, bien servis par Andich et Cossalter, Falcione et Wanderson offraient un double avantage aux Liégeois à la pause. Tout s’annonçait pour le mieux lorsqu’à la reprise une main de Weeghmans permettait à Cossalter de transformer le coup de réparation.

Alors que beaucoup croyaient la qualification en poche, le sursaut visiteur était violent. Ainsi, via un doublé de Claes en deux minutes, Tirlemont redonnait vie à ce match. Sans Fillieux, qui remportait son duel avec Vanwelkenhuyzen, les compteurs auraient été remis à zéro. Ce qui sera fait à trois minutes du terme Deflem, le remplaçant.

Mais la délivrance liégeoise venait d’un coup franc provoqué par Jacquemart et magistralement transformé par Falcione, en puissance et en pleine lucarne ! Andich profitait même de la montée du gardien adverse pour aller planter le 5-3. L’aventure continue pour les Métallos. (E. T.)





Givry – Duffel 1-5



La fiche du match

Givry: Bartholomé, François (55e Huberty), Remy, Hinck, Fondaire, Duby (60e Martinet), Lion, Baillet, Chardome, Matafadi (45e Burton), Schinckus.

Duffel : Hofmans, De Kegel, Manuel, Engelen (62e Vervoort), Nawel, Cobos, Vertonghen, Cavus, Van Asch, Bostanci (82e Ndiaye), Yildiz (71e Verheyden).



Arbitre : K.Lobet.

Avertissements : Hinck



Les buts : 25e Nawel (0-1), 35e Yildiz (0-2), 55e Nawel (0-3), 72e Burton (1-3), 82e Cobos (1-4), 87e Van Asch (1-5).



Dominé dans les échanges, Givry a pourtant hérité de la première possibilité de la partie avec un face-à-face manqué par Baillet. Duffel va ensuite faire la différence sur deux centres. Tout d’abord à la 25e, avec une reprise d’un Nawel étrangement seul. Ensuite, par Yildiz, lui aussi libre de tout marquage (0-2). En seconde période, Duffel ne mit que 10 minutes pour tuer tout suspense, une nouvelle fois par Nawel.

Malgré le score de 0-3, Givry réagit et pousse tant et plus. Burton sauve méritoirement l’honneur en reprenant un centre de Baillet. En fin de partie, Duffel se montrera implacable en contre-attaque pour faire successivement 1-4 et 1-5. Un score forcé mais une victoire logique pour les Flandriens. (F. Ma.)





Coupe de Belgique (4e tour) - tous les résultats

Rebecq – Lyra-Lierse

Dender – FC Seraing 1-3

Olympia Wijgmaal – FC Nijlen

FC Tilleur – Tirlemont 5-3

Mariekerke – SK Renaix

Namur FlV – Verlaine 1-2

La Louvière-C. – De Kempen 7-2

Izegem-Ingelmunster – Habay-la-Neuve

Tempo Overijse – SV Temse

Knokke – Bilzerse Waltwilder 5-0

Vigor Hamme – Tubize 1-0

Torhout – Stade Brainois 2-1

Rhodienne-De Hoek – Onhaye

Meux – Cappellen 0-2

Blankenberge – VV Vosselaar

FC Wetteren – Entente Durbuy

Dessel Sport – RWDM 4-2

Olympic – Bambrugge 1-2

Londerzeel SK – Eendracht Alost

Loenhout – Dikkelvenne

Gullegem – Oostkamp

Francs Borains – RFC Liège (1-1 - prolongation)

Sint-Job – Ruppel Boom

US Givry – Duffel 1-5

Deinze – SK Heist