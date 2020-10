Croky Cup (5e tour): L'Olympic se qualifie dans la douleur, trop facile pour Seraing et l'Union, Liège et la Raal gagnent aussi... Sport régional Rédaction régionale Sept clubs francophones disputaient une rencontre comptant pour le 5e tour de la Coupe de Belgique ce dimanche. Au tour suivant, les clubs qualifiés affronteront une formation de D1A. Voici nos résumés. © Marquet

Olympic 2 - 1 Alost (après prol.) A la maison, les Carolos réalisaient un excellent départ, avec un but de Gadi dès la première minute. Mais au lieu de profiter de son avantage, Charleroi galvaudait de nombreuses occasions. Juste avant la pause, Cobos égalisait. La seconde période était insipide. Les prolongations devaient donc permettre aux deux équipes de se départager. Dans les deux dernières minutes de la première prolongations, Jatta trouvait la faille pour libérer les Dogues.



Fiche technique



Olympic : Moriconi; Corneillie, Castellana, Félix, Lioka-Lima; Vanderbecq (53e Salibur), Khaida, Ghesquière, Guedj (60e Jatta); Gadi (108e Cottet), Delbergue.

Alost : Lentz, Razzi (116e De Vriendt), Burssens, De Coninck, Wantens, Fabris (Tresignie), Dekuyper, Mbaye (78e Cocchiere), Cobos, Geenens, Ryckaert.

Arbitre : M. Meys.

Avertissements : Wantens, Ryckaert, Delbergue, Mbaye, Lioka-Lima, Cobos.

Les buts : 1re Gadi (1-0), 43e Cobos (1-1), 103e Jatta (2-1).



Seraing 6 - 1 Blankenberge Il aura fallu un quart d’heure à Seraing pour plier ce match face à la P1 flandrienne. Une promenade de santé qui a permis à certains éléments, comme Machado, Faye, Lahssaini ou encore Gueye, de retour de blessure ou peu utilisés ces derniers temps, de prendre du rythme et des minutes. Néanmoins, les Côtiers ont eu le bon goût de tenter le coup quand la possibilité se présentait. Ainsi, Mignon devait intervenir devant Gia. Longueville… mais ne pouvait rien plus tard quand Gio. Longueville se présentait face à lui. Seraing avait le bon goût d’ajouter un peu de panache à sa victoire. Ainsi, un coup-franc d’Al Badaoui et un but d’opportuniste de Ndiaye corsaient l’addition.



Fiche technique



Seraing : Mignon; Swers, Machado, Faye, Maydana; Cascio (74e Kilota), Lahssaini, Basha (66e Pierrot), Bernier; Al Badaoui, Gueye (74e Ndiaye).

Blankenberge : De Ruyter; Gio. Longueville, Van Moeffaert (46e Verscheure), Lingier, Dewilde, Voordecker (80e Bauwens); Stroo, Flederick (56e Kekessy), Belpaire, Feys; Gia. Longueville.

Arbitre : M. Diskeuve.

Avertissements : Flederick, Gio. Longueville, Belpaire.

Exclusion : 89e Gia. Longueville (2j.).

Les buts : 5e Cascio (1-0), 7e Al Badaoui (2-0), 16e Al Badaoui sur pen. (3-0), 39e Cascio (4-0), 66e Gio. Longueville (4-1), 77e Al Badaoui (5-1).



Union SG 4 - 0 Heist Tout en maitrise, les Bruxellois ont été chercher la qualification pour les seizièmes de finale de la Croky Cup face à Heist, pensionnaire de Nationale 1.



Les hommes de Felice Mazzù n'auront pas brillé mais ils obtiennent une qualification largement méritée avec, notamment, trois buts dans les dix dernières minutes.



Fiche technique



Union Saint-Gilloise : Kristiansen; Bager, Burgess, Van der Heyden; Jordanov, Nielsen (19e Fixelles), Lynen, Sigurdarson, Lapoussin; Labeau (65e Undav), Vanzeir (85e Hamzaoui).

Heist : Verbist; Nys, Englebert, Webers, Tembeur; Lemti (73e Janssens), Absisan, Jutten (67e Benhamou); Ferreira Carrasco, Bamona, Orye (85e Walen De Keyser).

Arbitre : M. Letellier.

Avertissements : Van der Heyden, Bager, Webers, Labeau, Englebert, Absisan.

Les buts : 21e Sigurdarson (1-0), 81e Undav (2-0), 85e Vanzeir sur pen. (3-0), 90e Lapoussin (4-0).



Heur-Tongres 3 - 0 USGTH En déplacement à Tongres (D2 Amateurs), les Hennuyers ont fait mieux que se défendre et ont longtemps fait douter des Limbourgeois qui ouvraient le score par l’excellent Camara. Alors que Wattiez manquait de peu l’égalisation, Camara doublmait les chiffres sur le contre et offrait le troisième but à Dango. L’USGTH peut être fier de son parcours et sort de la coupe de Belgique la tête haute.



Fiche technique



Tongres : Vandecaetsbeek ; Wagemans, Tans (24e Dango), Vanderhoven ; Hideg, Dingenen, Weckx, Dupain (69e Quintiens) ; Camara, Geurts, Otero (79e Libotte).

USGTH : Polain ; Henry, Jean-Philippe (82e Wojkiewicz), Quansah, Dupire ; Stallone (68e Morain), Wattier, Garcia Rendon, El Araichi ; Haddadji (72e Gonzalez), Gilson.

Arbitre : M. De Beuckelaer.

Avertissements : Geurts, Heddadji.

Les buts : 35e Camara (1-0), 75e Camara (2-0), 76e Dango (3-0).



Raal 2 - 0 Jette Le match de Coupe entre deux équipes de D2ACFF a livré un peu de suspense en 2e période. Entre une équipe louvieroise qui a pris logiquement l'ascendant suite à sa domination en premier acte et une équipe de Jette revigorée avec l'exclusion de Denayer, ce fut serré jusqu'au bout tant on a senti, jusqu'à leur réduction numérique, les Jettois capables de rebattre les cartes. Au final, La RAAL n'a pas volé sa qualification pour les 16es de finale vu toutes les occasions loupées. Le 2-0 de Galvez a alors confirmé le résultat.



Fiche technique



Raal: Libertiaux; Kanmeng, Callant, Denayer, Francotte, Matoka (79e Galvez); Louagé Vanhecke, Franco, Bruylandts (60e Lazitch), Azevedo (70e Crame).

Jette: Clepkens; Camara, T. Ruiz Cerqueira, Verrue, Mitrofan (67e Raddas); Nzayadiambu, Cruz Dos Santos, Canda Lubunda (60e Bamenga), Agorakis (85e Atinkok)., Segbia Nzapa, I. Ruiz Cerqueira.

Arbitre: M. Chaspierre.

Avertissements: Denayer, Mitrofan, Libertiaux.

Exclusions: 53e Denayer (2j.), 80e Bamenga.

Les buts: 36e Azevedo (1-0), 92e Galvez (2-0).



RFC Liège 1 - 0 Warnant Le RFC Liège prenait logiquement le match à son compte et Lallemand, profitant d’un mauvais dégagement de la défense visiteuse, mettait très rapidement ses couleurs aux commandes. Malgré leur domination, les visités n’inscrivaient plus de but avant la pause. Les visiteurs remontaient sur le terrain avec de bonnes intentions et Seck se créait quelques occasions. Dans l’autre camp, Ronvaux, Rodes et Suarez se heurtaient à Pire. Les Liégeois mettaient fin au beau parcours de Warnant en coupe de Belgique.



Fiche technique



RFC Liège : Debaty ; Gerstmans, Bustin, Van Den Ackerveken, Ronvaux ; Bruggeman, Köse, Rodes, Mouchamps ; Lallemand (89e Efekia), Suarez.

Warnant : Pire ; Fransquet, Crespin, Debefve, Timmerman ; De Castris (82e Ganiji), Niakate (61e Hanrez), Papalino, Miezal ; Sek, Scevenels (61e Casa).

Arbitre : M. Simonini.

Avertissements : Ronvaux, Niakate, Papalino, Mouchamps.

Le but : 10e Lallemand.



Visé - Dessel 1-2 (après prol.) Pas de seizième de finale ni de D1A pour Visé. Cueillis à froid après quelques errements défensifs, les Visétois n'avaient d'autre choix qu'une réaction rapide pour préserver leurs chances de qualification. Elle survenait sur une frappe somptueuse des vingt-cinq mètres de Mputu, qui faisait mouche via la transversale. Bien décidés à avoir la mainmise sur la partie, les Visétois ne ménageaient pas leurs efforts sur le plan offensif, mais les hommes de José Riga restaient à la merci d'une contre-attaque adverse. Dessel se montrait carrément le plus menaçant dans une fin de rencontre complètement débridée.

La demi-heure de prolongation, à quitte ou double, souriait finalement aux Anversois. La décision tombait sur un coup-franc (et un but) évitable. Le rush final visétois restait vain, malgré une kyrielle de coups de coin et un ballon de Benteke sur la transversale.



Visé : Crémer ; Bonemme, Schmisser, Schillings; El Harrak, Manfredi, Keita (106e Cavagnera), Rosy, Thuys (76e Nakhid); Legear (99e Panepinto), Mputu (85e Benteke).

Dessel : Kustermans; Goor (116e Mathei), Haagen, Lenaerts, Ghislain; Vanhaen (108e Mariën), Versmissen, Dufour (87e Boulaouali); Breugelmans, Cerigioni (95e Haddouchi), Vansimpsen.

Arbitre : M. Malhaise.

Avertissements : Lenaerts, El Harrak, Versmissen, Dufour.

Les buts : 9e Cerigioni (0-1), 27e Mputu (1-1), 102e Boulaouali (1-2).