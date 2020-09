Raal - Pays Vert 3-2

Très belle entrée en matière de la Raal dans cette Croky Cup version Coronavirus. Si l’absence des Green Boys et des Wolf Side a rendu le Tivoli plutôt calme, les Loups ont plus que fait le job même si le Pays Vert y a cru jusqu’au bout.

Jouant directement avec trois nouvelles recrues (Azevedo, Matoka, Pierre-Charles), La Louvière surfe sur la tendance de la préparation qui l’avait vu enchainer notamment neuf victoires.

Face à la taille du Pays Vert, la Raal a trouvé la faille grâce à sa technique et son organisation. Mais les Verts ont surtout pu compter sur Nelson Azevedo. Auteur d’un but, d’un assist et ayant forcé le pénalty converti par Franco, le n°17 de la Raal, arrivé cet été, a été de tous les bons coups, se montrant dangereux (il a buté sur le gardien à la 8e) via ses dribbles déroutants et trouvant régulièrement ses équipiers.

Mais face au système défensif athois, les Louviérois de Frédéric Taquin ont réussi à gérer les contres timides adverses jusqu’au 3-0 et ont surtout alterné changements d’ailes, jeu dans l’axe dans les petits espaces et centres venant des flancs.

Malgré les nombreuses occasions et tirs cadrés louviérois, les 400 spectateurs présents au Tivoli ont toutefois retenu leur souffle jusqu’au bout puisque après avoir profité d’une équipe pas encore reconcentrée après le 3-0 les Athois sont revenus au score une première fois avant que Paternotte ne profite d’une nouvelle approximation pour planter son doublé et amener du stress jusqu’au bout puisque le Pays Vert se procura plusieurs situations dangereuses dans les dernières minutes. (N. Dum.)

Raal : De Wolf, Matoka, Denayer (44e Galvez Lopez), Lazitch, Djoum, Francotte ; Louagé, Vanhecke (73e Wildemeersch), Franco, Azevedo, Pierre-Charles (68e Bruylandts).

Pays Vert : Mercier, F. Dubois (75e Vallera), Pierart, J. Dubois, Thulier, J. Eckhaut (68e Paternotte), Sa. Leleux, Sv. Leleux, Hospied, Blondiau (77e Bourlart), Mszanecki.

Arbitre: M. Letellier.

Avertissements : Hospied, Galvez Lopez.

Les buts : 27e Franco sur pen. (1-0), 56e Azevedo (2-0), 70e Lazitch (3-0), 72e et 88e Paternotte (3-1, 3-2).





PAC Buzet - Cappellen 1-0

À la maison, Buzet ne voulait pas manquer ses débuts en Coupe de Belgique. Malgré quelques absents, Pont-à-Celles gérait parfaitement les débats.



La rencontre ne pouvait pas mieux débuter pour les visités. Après seulement quelques minutes, Antenucci débloquait la situation. La rencontre de Cappellen se compliquait. Les visiteurs perdaient Volant avant la demi-heure de jeu. Ce dernier écopait d'un second carton jaune et loupait le virage. Une sortie de route qui n'aidait pas Cappellen.



Au retour des vestiaires, les visiteurs s'offraient quelques occasions. Mais cela n'inquiétait pas Aromatario. Les Pont-à-Cellois ne parvenaient pas à doubler la mise mais ils conservaient leur avantage ! (J. De.)

Pont-à-Celles : Aromatario, Murrone, Frisanco, Ficheroulle, Descotte (80e Van Puyvelde), Antenucci, Van Roosendael, Nitelet (67e Bilstein), Palmeri, Hauben, Francart.

Cappellen : Joossens, Heyvaert, Volant, Van Kerckhoven, Al-Dalahi, Njengo, Guens, Vallez, Kil, Ristovic (46e Bouwman), Lemaire.

Arbitre : M. Simonini.

Avertissements : Antenucci, Ristovic, Aromatario.

Exclusion : 28e Volant (2 j.).

Le but : 2e Antenucci (1-0).

Bertem - Tubize 3-1

C’est déjà fini pour Tubize en Croky Cup. Au deuxième tour ce samedi soir, les Sang et Or ont perdu 3-1 sur la pelouse de Bertem-Leefdaal, pensionnaire de Provinciale 1. Les Brabançons wallons ont eu de grosses occasions avant la pause mais se sont montrés incapables de concrétiser. Résultat, ils étaient menés 1-0 après 45 minutes. El Omari remettait les deux formations à égalité mais Vanderstappen, monté quelques secondes plus tôt, faisait 2-1. À partir de là, Tubize ne parvint plus trop à être dangereux et Bertem tuait tout suspense en contre (3-1). (V. Th.)

Bertem : Van Acker ; Hoymans, Kempenaers, Vanneck, Jacobs; Laklia (58e De Braekeleer), Uka, Leirs, Dekleermaeker (71e Vanderstappen) ; Feyaerts; Piret (83e Rubenschüh).

Tubize : De Bie ; Nerinckx (46e Bambi), Aarab, Javorina, Delhaye (46e Ben Silman) ; Giusto (88e Sampaoli), Liard, Van Onsem, Afallah ; El Omari, Bailly.

Arbitre : Monsieur Breyssem.

Avertissements : Laklia, Van Onsem, Sampaoli.

Les buts : 45e Piret (1-0), 52e El Omari (1-1), 72e Vanderstappen (2-1), 88e Vanderstappen (3-1).





Rochefort - Mormont 4-2

Favori dans cette rencontre, Rochefort prit l’ascendant dans le jeu après un round d’observation. Une domination qui se confirma sur une frappe croisée à l’entrée de la surface signée Lambert à la 23e (1-0). Acculé, Mormont se fit surprendre par l’ancien méchois Valentin Thomas, lancé dans le dos de la défense. Il crucifia Marthoz en face-à-face pour faire 2-0. Juste avant de rentrer aux vestiaires, isolé par Dardenne, Michel plaça un plat du pied gagnant dans le filet opposé pour relancer le suspense (2-1).



En seconde période, Amrous, pas attaqué aux 20 mètres, arma une lourde frappe rasante qui surprit Martinez (2-2). Si Bernard secoua ensuite le cadre sur un coup-franc aux 20 mètres, il délivra les Marcassins à la 77e, seul face à Marthoz (3-2). Hebette passa tout près d'une égalisation providentielle mais finalement, Lambert planta un doublé à cinq minutes de la fin (4-2). (F. Ma.)



Rochefort: Martinez, Leleu, Remy, Thomas (90e Sbaa), Bertrand, Lepicier, Monmart, Lambert (90e Wauthy), Marion (72e Di Lallo) , Lambert, Gaziaux.

Mormont: Marthoz, Lejeune (78e Hebette), Lecerf, Dardenne, Henrotay, Amrous, Michel, Lo Monte (84e Pirson), Ngoie (60e Godelaine), Doutreloup, Crevecoeur.

Arbitre: J.Meys.

Avertissements: Lépicier, Lambert, Amrous, Lecerf, Crevecoeur.

Exclusion: 90e Crevecoeur (2j.)

Les buts: 23e Lambert (1-0), 41e, Thomas (2-0), 45e, Michel (2-1), 64e Amrous (2-2), 77e Bertrand (3-2), 85e Lambert (4-2).





RFC Meux - De Kempen > à venir

Rebecq - Arquet > à venir

Ninove - Symphorinois > à venir





Coupe de Belgique (2e tour): programme et résultats