Des surprises? Des confirmations? Des déceptions? On vous dit tout.

Jodoigne - Tilleur 1-7

Les Brabançons wallons ont dominé les vingt premières minutes et menaient méritoirement au score, via Fortemps (7e).

Insuffisant toutefois pour faire douter Tilleur. Lorsque les Liégeois ont accéléré, ils ont directement fait la différence. A tel point que le marquoir affichait déjà 1-4 à la pause.

Au petit trot, les visiteurs ont poursuivi leur démonstration pour finalement s’imposer 1-7, avec quatre réalisations signées Da Silva. La qualification de Tilleur pour le troisième tour est bien entendu logique.

La fiche technique

Jodoigne : Bauwin ; Musset, Puttemans, Closse, Veronnez (48e Leblois) ; Nicaise, Fortemps (46e Lentini), Lisman ; Bruno, Gosselain (64e Pantot), Ginion.

Tilleur : Fillieux ; Lapierre (71e Camizzi), Van Roosebeke, Soumahoro, Rafiki (61e Riga) ; Gertsmans, Meunier (23e Soriano), Falcione, Andich, Cossalter, Da Silva.

Arbitre : M. Diskeuve.

Avertissements : Nicaise, Soriano.

Les buts : 7e Fortemps (1-0), 26e Gertsmans (1-1), 31e, 39e et 42e Da Silva (1-2, 1-3 et 1-4), 48e Falcione (1-5), 81e Da Silva (1-6), 90e Cossalter (1-7).

UR Namur 2 - Ster Francorchamps 1

Après avoir raté un pénalty en première mi-temps et avoir été mené au score, Namur a été sauvé par un doublé de Zidda.

Les Namurois ont eu beaucoup de déchets dans leur jeu, alors que la P1 de Ster Francorchamps a montré énormément d’envie et de combativité.

La fiche technique

Namur: Aromatorio; Descontus, Vander Cammen, Ndiaye, Valcke; Zidda, Cagnina, Becker, Van Den Abeele, Lwangi (54e Salme); Gerodez.

Ster Francorchamps: Crespin; Boreio, Chareton, Zander, Desmit; Meys, Picquereau, Galère, Ziant, Calisgan; Gillet (64e Piette).

Arbitre: M. Germain.

Avertissements: Zidda, Meys, Becker, Chareron, Busch, Boudjemaa.

Les buts: 50e Gillet (0-1), 58e Zidda (1-1), 86e Zidda (2-1).

Diegem-Stade Brainois 3-4

Retardés à la pause pour avoir peut-être montré trop de respect vis-à-vis de leur hôte, les P’tits Blancs empoignèrent la seconde période à bras-le-corps, se montrant enfin très réalistes en zone de conclusion.

Le dernier quart d’heure, particulièrement échevelé, vit bien les Brabançons contester l’avantage pris par les visiteurs mais ce sont bien les Brainois qui se rendront à Hoogstraeten samedi prochain (coup d’envoi à 20 heures).

Fiche technique

Diegem: Michiels, Van Lautem (46e Blanckaert), Vanderelst, De Marrée, De Bouw, De Koker (60e Benamar), Denayer (68e Gille). Egerickx, Frix, Benlouafi, Mertens.

Stade Brainois: Debauque; Duhot, Patris, Sardo (80e lwangi), Facchinetti, Belfiore, David (85e Di Siacca), Crauwels, Brison, Deliboyraz, Kanyinda.

Arbitre: M. Volders.

Avertissements: Duhot, Facchinetti, Blanckaert, Crauwels.

Les buts: 15e Egerickx (1-0), 46e Sardo (1-1), 66e Sardo (1-2), 76e David (1-3), 82e Benamar (2-3), 84e Lwangi (2-4), 90e Benamar sur penalty (3-4).

Duffel - Richelle United 3-0

Il y avait trois changements dans le onze de base de Benoit Waucomont par rapport à la semaine dernière face à Goé. En jouant à 10 contre 11 suite à la carte rouge directe de Martin Leroy, Richelle ne sera pas parvenu à s’en sortir face à une formation de D2 amateurs bien en place.

La fiche technique

DUFFEL Hofmans, Verlinden, Manuel, Engelen, Nawel Nagim (75e Roekens), Cobos Copado (75e Verheyden), Vertonghen, Cavus, Van Asch, Verwilligen, Yildiz (61e De Kegel).

RICHELLE Pirotte, Servais, Wangermez, Hansen (63e Weber), Mauclet, Deghaye, Leroy, Pohl, Loyaerts (74e Ljubic), Goblet, De Brouwer (46e Lanckohr).

ARBITRE M. Peeters

AVERTISSEMENTS Verthongen, Pohl, Ljubic, Weber

EXCLUSION 41e Leroy

LES BUTS 10e Manuel (1-0), 61e Cobos Copado (2-0), 68e Nawel Nagim (3-0)

Montignies - Tongres 2-1

A la maison, Montignies espérait livrer une belle rencontre face à une équipe de D3 amateurs. Une fois encore, les hommes de Thierry Briquet ont su faire preuve d'une belle gestion.

Il ne fallait que quelques minutes à l'excellent Marvin Dresselaers pour débloquer la situation. C'était le début de rencontre idéal pour les visités.

Un peu avant l'heure de jeu, Tongres réduisait l'écart. Mais ce retour n'inquiétait pas les Montagnards. Mesrouri sortait de sa boîte pour offrir un tour supplémentaire aux siens.

"C'est une bonne victoire", explique Thierry Briquet, l'entraîneur. "Mais il faut garder les pieds sur terre. Le plus important reste le championnat."

Le technique

Montignies : Durot, Carboni, Spiniello, Bodson (89e Bonafede), Mesrouri, Benett Donkor, Dresselaers (79e Boreanaz), Crainich, Ndiaye, Boutgmi (75e Milone), Tricot.

Tongres : Vandecaetsbeek, Dupain, Geybels (41e Ketelslegers), Tans, Quintiens (68e Lavet), Vanderhoven, Camara, Maljoku (63e Legenvre), Geurts, Ibricic, Wagemans.

Avertissements : Vanderhoven, Mesrouri, Ibricic, Tricot.

Buts : 4e Dresselaers (1-0), 58e Wagemans (1-1), 62e Mesrouri (2-1)

Exclusion : 92e Vanderhoven

Verlaine – Huizingen 3-1

Verlaine a réagi directement suite à l’égalisation de l’équipe de deuxième provinciale. Pour le reste, les Taureaux ont assuré l’essentiel malgré l’exclusion de Grazzini, buteur, qui a pris deux avertissements.

Le technique

VERLAINE Racz, Debra, Van Hove, Guillaume, Bouchibti, Hubeaux (61e Velegan), Petitjean (59e Bola), Gilsoul (56e Wera), Barry, Andaloussi, Dago.

HUIZINGEN Vander Goten, Dubois, Vermeir, El Boujdaini, Grazzini, De Becker (22e Pauwels), Mtafe (68e De Coorde), Ophalffens, Donye, Sleewaegen, Testaert (60e Borremans).

ARBITRE M. Theunis

AVERTISSEMENTS Grazzini, Gilsoul, Dubois

EXCLUSION 70e Grazzini (2j.)

LES BUTS 2e Hubeaux (1-0), 22e Grazzini (1-1), 25e Guillaume (2-1), 55e Andaloussi (3-1).

Stockay-Warfusée - VK Ninove 2-2 (5-4 au tab)

Les hommes de Yannick Pauletti ont eu chaud face à une équipe de D3 amateurs.

Les Stockalis ont dû attendre la cruelle séance des tirs au but pour parvenir à atteindre le tour suivant. Ils perdaient 1-2 à un quart d'heure du terme.

STOCKAY-W. Rico Garcia, Piette (75e Dejoie), Dehon (62e Javaux), Bertrand, Amrous, Alima, Monmart, Castela, Lambert, Delmotte, Clerbois (73e Duveau).

NINOVE Van den Noortgaete, Hertveldt, Bellon, Van Damme, Schamp (87e Emhandi), Lepage, De Crock, Bael (71e Dönmez), Lheureux, De Wannemaeker, Gillis.

ARBITRE M. Lobet

AVERTISSEMENTS Amrous, Alima, Monmart, De Crick, Hertveldt

LES BUTS 19e Alima (1-0), 27e et 52e De Wannemaeker (1-1 et 1-2), 76e Alima (2-2)

GIVRY - STOCKEL 6-2

"Il s’agissait d’un match de fin de saison. Stockel est une équipe correcte de P2", avoue l’entraîneur Eric Picart. La différence de deux divisons était évidente. "En effet. J’espère une confrontation plus intéressante au prochain tour."

Le technique

GIVRY : Bartholomé ; Hatert, Lion, François (68e Lannoy), Chardome ; Hinck, Fondaire, Duby (46e Schinckus), Burton (60e Matafadi), Baillet ;Remy.

STOCKEL : Vander Heyden ; Mélange, Duson, Van De Walle, Marques Tereso, De Bruille (60e Diaby), Raddas, Stefenatto, Martinez (75e Corbino), Tshimanga (70e Van Bael) ; Ouattara.

ARBITRE : M. Requier.

AVERTISSEMENTS : Marques Tereso, Diaby, Schinckus.

LES BUTS : 6e Hinck (1-0), 22e François (2-0), 24e et 32e Burton (3-0, 4-0), 34e Mélange (4-1), 43e Ouattara (4-2), 63e et 88e Baillet (5-2, 6-2).

Jong Zulte – Hamoir 3-0

Les Rats sont tombés dans le piège flamand. Pourtant, sur papier, Hamoir partait avec un large avantage vu les deux divisions qui séparent les deux formations.

Même si la messe était dite, le renvoie de Lecerf au vestiaire n’a rien arrangé. Tous les regards sont donc tournés vers le championnat maintenant.

Le technique

JONG ZULTE Lemey, Henne, L. Goeminne, Amri, Singeot, Verstraete, M. Goeminne, Kissi (90e De Coninck), Gevaert (70e Deweer), De Cordier, Vandevyvere.

HAMOIR Biersard, Deglas, Lecerf, Hajjaji, Masset (67e Impagnatiello), Biscotti (61e Lambrecth), Timmermans, Lafalize, Alaimo, Ceylan, Dessart.

ARBITRE M. Tjampens

AVERTISSEMENTS Deglas, Masset, Gevaert, Lecerf, Lafalize, alaimo, Henne

EXCLUSION 72e Lecerf (2j.)

LES BUTS 28e Verstraete (1-0), 57e Kissi (2-0), 89e De Cordier (3-0)

ST-Louis-ST-Léger - Herstal 0-3

Pour la première fois, Herstal passe le deuxième tour de la Coupe de Belgique. Chubaka a inscrit son quatrième but de la compétition sur un terrain en assez mauvais état. Guillen s’est illustré en marquant deux minutes après sa montée au jeu.

Le technique

ST LEGER Noël, Van Leeuwen, Bartnik (60e Messai), Parisse, Ferreira, Hentcho, Conte, Grairi (71e Alves da Costa), Fabry, Delongueville, Erdeljan.

HERSTAL Debante, Peso, Rentmeister (62e Marloye), Parreira, Capone, Mbazoa (70e Brissinck), De Brouwer (33e Guillen), Chubaka, Serwy, Remacle, El Guendi.

ARBITRE M. Urbain

LES BUTS 5e Chubaka (0-1), 35e Guillen (0-2), 70e Capone (0-3 pen.)

Solières-Kesselt 6-1

Après avoir loupé trop d’occasions et offert l’égalisation, les Mosans ont su imposer leurs vues au cours d’un second acte à sens unique.

Un succès synonyme de confiance pour l’ensemble des attaquants ayant marqué. Place désormais à un autre calibre dimanche prochain : Seraing.

Le technique

Solières : Pire, Nzembo (62e Ligot), Turco, Renson, Cusumano, Dhaeze (54e Tshiala), Ghaddari, Dheur, Messaoudi, Salime (54e Ganiji), Roland.

Kesselt : Martens, Renkens, Castro, Van Bouwel, Jacobs, Dirix (65e Beuls), Hendricks (80e Moermans), Simenon, Vrijens, Lenaerts (53e Keulers), Staszewski.

Arbitre : M. Jacoby

Avertissements : Martens, Hendricks, Van Bouwel, Dirix.

Les buts : 12e Dheur (1-0), 16e Vrijens (1-1), 43e Dhaeze (2-1), 50e Messaoudi (3-1), 61e Messaoudi sur pen. (4-1), 80e Roland (5-1), 88e Ganiji (6-1)

Gosselies - Templiers Nandrin 2-3

A la maison, Gosselies est tombé sur un os. Pourtant, l'adversaire n'était pas plus fort. Formation de deuxième provinciale, elle a tout donné. Elle a surtout pu miser sur son réalisme. Après seulement 20 minutes, Bawin trouvait la faille. Ce but avait le don de réveiller les Casseroles. Kevin Noël égalisait. Le match était lancé. Mais Gosselies gaspillait de belles occasions. Avant la pause, Barwin plantait deux roses et donnaient une belle avance à ses couleurs.

Les Gosseliens donnaient tout ! A force de pousser, Mirante réduisait l'écart. Mais ce retour était trop tardif. Fabrice Focant, l'entraîneur, ne cachait pas sa déception !

Le technique

Les buts : 20e Bawin (0-1), 27e K. Noël (1-1), 32e Bawin (1-2), 44e Bawin (1-3), 83e Mirante (2-3).

Gosselies : Doeraene, Kemayou (46e Dehont), Steens, Gilliard, Durieux, Soudant (58e Santinelli), L. Noël, Mirante, K. Noël, Langlet (74e Jansen), Bombele.

Templiers Nandrin : Hanosset, Damsin, Bertels, Barbay, Velter, Sougnez, Burton, De Blaere (69e Morsat), Depouhon (61e Henry), Bawin, Grégoire (75e Di Pasquale).

Avertissements : Barbay, Santinelli, Henry, Velter, Jansen.

Arbitre : A. Allard.