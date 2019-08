La Raal passe à la trappe à nouveau aux tirs au but

Eliminée aux tirs au but, la Raal peut s'en vouloir.

Les Loups ont en effet mené 2-0. On pensait d'ailleurs que le match ne pouvait pas leur échapper tant les Louvierois avaient pris le match à leur compte se heurtant au bloc flamand misant sur des contres. C'est d'ailleurs de cette façon que l'ėgalisation est arrivée avec un ballon dans le dos de Louage et Galvez Lopez. Aux tirs au but, Mputu et Kanmeng ont loupé le coche.

Raal - Tempo Overijse 2-2 (tab 2-4)

Raal: Dewolf; Galvez Lopez, Louage, Jonckheere, Kamneng, Lazitch, Vanhecke (66e Sampaoli), Franco, Bruylandts (77e Depotbecker), Henri (61e Renquin), Mputu.

Overijse: De Vriendt; Hermans, K. Taelemans, T. Taelemans, De Maeyer, Sybille (68e Si. Ndione), Diarra, Munteanu, Amrani (30e Verdoodt), Sa. Ndione, Borahsasar.

Arbitre: M. Cyx.

Avertissement: Borahsasar, K. Taelemans, Sibille.

Les buts: 1e Franco (1-0), 72e Bruylandts (2-0), 79e sur pen. Borahssar (2-1), 82e Si. Ndione (2-2).

Rochefort - Rebecq 0-4

Rochefort: Catania, Rhatay, Leleu Pétré, Piérard, Pingaut, Lambert, Staes, Claude, Fontaine, Beck, Labar.

Rebecq: Lahaye, Leemans, Delsanne, Oliveira, Rosy, Herbecq, Di Vita, Mucci, Chalal (20e Poto Mees), Wallaert (65e Piret), Niangbo (60e Pajaziti).

Arbitre: M. Bousman.

Avertissements: /

Les buts: 12e Wallaert (0-1), 17e Niangbo (0-2), 37e Niangbo (0-3), 60e Oliveira (0-4).

Pour son premier match officiel de la saison, Rebecq n’a pas fait dans le détail face aux promus de D3 amateurs. L’écart d’une division entre les deux équipes s’est également ressenti sur le terrain où les troupes de Fred Stilmant n’ont laissé aucune chance à Rochefort.

Temse - Etterbeek 2-0

Temse: Espeso, Laurens, Schurman, Telen, Godfroid, De Pauw, Al-Balahi, Huygens, Siali, Webnje Nfor, Da Cunha.

Etterbeek: Krokos, Mwanga, Pace (78e Salihi), Sikumoya, Simba, Patkos, Sarhan, Zibouh (62e Kouanda), Massoudi (82e Bencharif), Van Loo, Amury.

Arbitre: M. Daenens.

Avertissement: Zibouh.

Les buts: 70 et 80e Al-Bahali (1-0 et 2-0).

Malgré deux divisions de différence avec Temse, pensionnaire de D2 amateurs, Etterbeek a fait plus que bonne figure, résistant pendant plus de 70 minutes avant de plier face à la qualité d’Al-Bahali, auteur d’un doublé.

TOURNAI 0 – 4 TIRLEMONT

TOURNAI : Dannel; Delobeau, Ivanof, Denis, Morain; Pio (46e Bouziane), Deschryver, Denays (71e Detemmerman); Hustache (26e Willot), Petit, Delacourt.

TIRLEMEONT : Hannes; Vos, Meeus (78e Deflem), Weeghmans, Malterne; Bogaerts, Convents, Kempeneers (46e Singh); Grancea, Claes, Vanwelkenhuysen (65e Damblon).

ARBITRE : M. Dionisio.

LES BUTS : 22e Vanwelkenhuysen (0-1), 28e Convents (0-2), 80e csc Morain (0-3), 86e Deflem (0-4).

Malgré un début de première période plutôt équilibré, ce sont les visiteurs de Tirlemont qui s'installaient aux commandes de la rencontre. Une domination qui se concrétisait sous la forme de l'ouverture du score de Vanwelkenhuysen à la 22e. L'attaquant, bien servi par Convents, trompait alors subtilement Dannel, le portier tournaisien. Un second coup dur s'abattait sur les hommes de Carl Deviaene quelques minutes plus tard avec la sortie d'Hustache sur blessure, remplacé par Willot. Et comme jamais deux sans trois, Convents doublait la mise pour les visiteurs peu avant la demi-heure de jeu. En fin de match, un auto-but de Morain et une nouvelle réalisation de Deflem figeaient le score à 0-4.

Hedy Chaabi délivre les siens sur coup franc

Francs Borains – Betekom 1-0

Dès le coup d’envoi, les Borains dominaient les débats mais ne parvenaient pas à trouver la faille dans le dispositif de Betekom, qui s’octroyait même la plus belle occasion de la première période lorsqu’ Erdogan frappait sue le piquet. Après la pause, Van Leemputten se faisait exclure pour une faute nécessaire, Hedy Chaabi délivrait les siens en transformant le coup franc qui s’en suivait, tandis que Vandermeulen sauvait les meubles à deux reprises en fin de match. C.D.

Francs Borains : Vandermeulen ; Rogie, Botoko, D. Chaabi, Ballo ; Cottenceau, Ebosse Moudio, H. Chaabi (63e Cordaro), Lai ; Zorbo (85e Kindambi), Turcan.

Betekom : De Jonge ; Van Den bloeck, Kerremans, Everaerts, Van Leemputten ; Vanderstepen (67e Carrez), Pelgrims, Poukens, Janssens (59e Boogaerts), Vander Elts ; Erdogan.

Arbitre : M. Vocale.

Avertissements : Erdogan, Zorbo.

Exclusion : 53e Van Leemputten.

Le but : 54e H. Chaabi (1-0).