RWDM - Patro Maasmechelen 2-1

Invaincu en 2020, le RWDM se voyait proposer un sérieux test avec la réception du Patro, l’actuel troisième du classement. Une équipe disposant de la meilleure défense de la série avec 15 buts encaissés avant la rencontre de ce samedi. Dans ce contexte, les Molenbeekois devaient absolument éviter d’encaisser les premiers pour éviter de devoir contourner un bloc replié devant son but. Malheureusement, c’est ce scénario qui se produisait lorsque Brouwers était plus prompt que Sadin pour ouvrir la marque. Le RWDM cherchait alors la solution et elle venait finalement d’un bel effort de Libert, ponctué par une superbe frappe enroulée de Bova qui ne lassait aucune chance à Belin.

Le RWDM poursuivait sa marche en avant au retour des vestiaires, après un contre de Dequevy stoppé par Belin, un nouveau contre de Bova poussait Renson à la faute, le défenseur poussant dans son but le centre destiné à Traore.

Suite à l’exclusion un peu bête d’Anthony Cabeke, la fin du rencontre fut celle de la résistance pour les Molenbeekois qui pouvaient toutefois compter sur un réflexe de Sadin dans les arrêts de jeu pour conserver un précieux avantage synonyme de victoire capitale.

La fiche du match

RWDM: Sadin, A. Cabeke, Delacourt, Ruyssen, Boujouh, Massengo, Libert, Walbrecq (75e Mabika), Dequevy (78e Guillaume), Bova (84e G. Cabeke), Traore.

Patro: Belin, Kenne, Renson, Corstjens, Swerten (75e Berben), Alessandro, Reuten, Brouwers, Baeten (65e Yagan), Azevedo, Mombongo (85e Regales).

Arbitre: M. Krack.

Avertissements: Brouwers, Swerten, Ruyssen, Azevedo, Alessandro, G. Cabeke.

Exclusion: 72e A. Cabeke (2j.)

Les buts: 11e Brouwers (0-1), 29e Bova (1-1), 66e Renson csc. (2-1).







Heist - Tubize 1-1: Aarab égalise sur le fil

D’emblée, l’équipe locale dominait sous l’impulsion d’un Bamona insaisissable, mais la reprise d’Orye filait à côté. Ce n’était que partie remise pour les visités, Webers prolongeant du front un corner au fond des filets. Heist insistait, mais la reprise de Van Keilegom n’était pas cadrée et l’obus de Bamona heurtait la barre transversale. Un autre envoi de ce dernier obligeait encore De Bie à intervenir en deux temps, alors que le coup de tête de Van Hoorenbeeck échouait juste au-dessus de la cible. En fin de première période, Tubize mettait le nez à la fenêtre, mais l’avant-dernier et le dernier geste faisaient défaut.

Après la pause, Bamona loupait le break à l’issue d’un contre rondement mené, tandis que les « Sang et Or », en dépit d’un gros raté de Toure, arrachaient in extremis l’égalisation grâce à l’abnégation de leur capitaine Aarab, à la bonne place pour ponctuer une phase arrêtée mal dégagée par la défense locale. (Jean-François Delisse)

La fiche du match

Heist : Van Aerschot ; Wijns, Webers, Englebert, Van Hoorenbeeck ; Janssens, Benhamou, Bamona, Van Keilegom (78e Osah), Mateso-Liongola (67e Absisan); Orye (90e + 1 Vande Cauter).

Tubize : De Bie ; Decostere, Tawaba (77e Ali Moussa), Aarab, Lufira Luebo; Goudiaby, Vanhoutte (85e Bouchentouf), Keita (65e Toure), Mukanya, Gueulette; Celestine.

Arbitre : M. Verbeke.

Avertissements : Aarab, Janssens, Lufira Luebo.

Les buts : 10e Webers (1-0), 90e +3 Aarab (1-1).







Dessel - Olympic 2-1: Nouveau revers pour les Dogues

C’est avec une défense inédite que l’Olympic se déplaçait à Dessel. Malheureusement pour eux, les Dogues ne trouvaient pas leurs marques. En l’espace de moins de cinq minutes, ils encaissaient deux buts. Brugelmans jouait idéalement le coup. Il trompait Moriconi et permettait à ses couleurs de mener 2-0, à la demi-heure de jeu. Les Dogues tentaient de revenir dans le coup. Mais le ballon ne voulait pas rentrer.

A la pause, l’entraîneur de Charleroi décidait de revoir ses plans. Van Den Kerkhof remplaçait Lamort. C’est l’ancien joueur de La Louvière qui allait réduire l’écart à dix minutes du terme. Mais ce retour était trop tardif pour les Dogues. Ils ont courbé l’échine pour la troisième fois consécutive. (J.De.)

La fiche du match

Olympic : Moriconi, Achaoui, Castronovo, Khaida, Lamort (46e Van Den Kerkhof), Wala Zock, Sbaa (62e Durieux), Vanderbecq (81e Bakkioui), Napoleone, Jiyar, Ouamri.

Dessel : Kustermans, Smet, Engelen, Cerigioni, Brugelmans (69e Troonbeeckx), Janneh (77e Yildiz), Versmissen, Remen, Moutawakil, Dufour (86e Mariën), Haagen.

Arbitre : M. Vandevenne.

Avertissements : Durieux, Sbaa, Smet

Les buts : 27e et 31e Brugelmans (1-0; 2-0), 79e Van Den Kerkhof (2-1)







Deinze-La Louvière C. 3-1

Si l’autoritaire leader flandrien tirait les premières salves, il ne tardait pas à être rappelé à plus d’humilité, Delbergue semant tout son monde avant d’aller ajuster Vandenberghe (0-1).Un scénario imprévu qui donnait confiance aux Centraux et qui décuplait fatalement la détermination des locaux dont le siège en règle jusqu’à la pause ne causait, à l’exception d’une poignée de coups de coin, qu’un minimum d’effroi dans les rangs hennuyers.



Le T1 local, David Gevaert, changeait ses plans pour aborder la seconde période et l’équité au marquoir ne tardait pas à être rétablie au terme d’une phase confuse (1-1).



Au tour de Xavier Robert de recadrer son échiquier mais l’incontournable Mertens, à la faveur d’un penalty, replaçait le SK sur orbite (2-1). Le meilleur buteur de la série, de près, dissipait dans la foulée tout suspense (3-1), au détriment d’un adversaire moins lucide après la pause et qui n’avait plus eu que son courage à opposer.